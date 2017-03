Kate del Castillo confiesa que no quería casarse con Aarón Díaz

A casi ocho años de su boda con Aaron Díaz y seis de su divorcio, Kate del Castillo reveló que jamás estuvo en sus planes pasar por el altar con el actor. La actriz de 44 años ofreció una entrevista al programa Historias Engarzadas (TvAzteca) e hizo reveladoras confesiones a la periodista Mónica Garza. Kate y Aarón se casaron el 6 de septiembre de 2009 en San Miguel de Allende, un pintoresco lugar a un par de horas de la Ciudad de México. Para ella, eran sus segundas nupcias, mientras que para él era su primera vez dando ese paso tan importante.

La actriz de 44 años contó que se sintió presionada por su familia y que por eso tomó la decisión de casarse por segunda vez.

Mónica Garza cuestionó a Kate sobre la diferencia de edades entre ella y su ex pareja. Aarón es nueve años menor que Kate y cuando se casaron, él estaba comenzando a repuntar en su carrera profesional, en tanto que ella ya era una actriz consagrada. “Me enamoré… (Me casé con él) porque me gustó”, dijo Kate. Sobre su enlace, indicó: “La verdad, la verdad… Espero no ofender para nada a Aarón, pero yo nunca me quise casar, yo siempre dije que no quería casarme otra vez”.

La protagonista de series como La Reina del Sur agregó que de cierta forma se sentía presionada por su entorno y lo hizo para darle gusto a su familia y por supuesto, a su novio. “Mis papás querían que nos casáramos, sus papás querían que nos casáramos, él quería que nos casáramos y yo dije ‘órale pues total’”.

Garza entrevistó a las personas más cercanas a Kate, como su amiga Jessica Maldonado, quien compartió que la actriz se encontraba inquieta poco tiempo antes de la boda: “Recuerdo que antes de que ella se fuera a México ella me dijo ‘Yo no sé si me quiero casar’”. No hubo tiempo para dudas o reflexionar, Kate se convirtió en esposa de Aarón Díaz y al cabo de un par de años, ambos se dieron cuenta que no eran el uno para el otro.

En julio de 2011 anunciaron su separación y el año siguiente quedaron oficialmente divorciados. “El rompimiento con Aarón fue muy duro, lo decidimos juntos”, dijo la estrella de televisión. “Terminamos por mi culpa, porque yo ya quería otra cosa… Tal vez (quería) aprender más cosas, tal vez sentí en algún momento que yo tenía la responsabilidad de él, quizá porque yo era más grande”, admitió la también empresaria.

Tras su ruptura con Aarón Díaz, Kate ha mantenido su vida personal alejada de los reflectores. En tanto, Aarón Díaz reencontró el amor con la modelo Lola Ponce y son padres de dos pequeñas, Erin de cuatro años y Regina, de dos.