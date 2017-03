Aitana Derbez, la fan más tierna de mamá, en un concierto de Alessandra Rosaldo Esta fue la primera vez que la niña de dos años ve a su mamá en un concierto

A sus dos añitos de edad, Aitana Derbez aún está muy pequeña para darse cuenta que en casa tiene a uno de los comediantes más famosos de México y a una cantante que hizo de la década de los noventa algo inolvidable con el pop en español. Sin embargo, puede que este fin de semana haya notado lo mucho que la gente quiere a su mamá, cuando la acompañó a un concierto muy especial en la Ciudad de México. Desde los asientos del público y en los brazos de papá, Aitana vio por primera vez a su mamá sobre el escenario cantando, bailando y llenando de recuerdos a las miles de personas que habían acudido al recinto para verla.

VER GALERÍA

Entretenida con los juegos de luces y la energía que había frente a ella, Aitana vivió su primer concierto muy emocionada. A la niña se le notó asombrada por la multitud que la rodeaba, pero gracias al buen ánimo de su papá, se tranquilizó un poco para poder disfrutar de la música y, en especial, de la voz de su madre, quien lució muy bella mientras interpretaba las canciones con las que se dio a conocer hace más de 20 años.

Aitana y Eugenio Derbez estaban orgullosos de que Alessandra Rosaldo retomara su vida musical, después de dos años en pausa para dedicarse a ser mamá. Esa noche, la nostalgia del público se topó con la admiración de una pequeñita que descubrió que su mamá es cantante y que fuera de casa tiene un mundo diferente. "Este es uno de los momentos que sin duda marcarán la vida de Aitana", escribió Eugenio en su cuenta de Instagram, en donde felicitó a su esposa por su regreso a los escenarios.

VER GALERÍA

Padre e hija le mostraron todo su apoyo a Alessandra y hasta la sorprendieron con un lindo detalle casi al final de su presentación. Con un ramo de flores en las manos, la niña subió al escenario para felicitar a su mamá por una presentación exitosa. Alessandra, llena de felicidad cargó a la pequeña quien la acompañó en una de las canciones. Plena y muy sonriente, Alessandra agradeció a su esposo con un tierno beso que desató la emoción de sus compañeros y del público que presenció el bello instante.

Una publicación compartida de ALESSANDRA ROSALDO (@alexrosaldo) el 12 de Mar de 2017 a la(s) 4:41 PDT

"Para mí, éste fue el mejor momento de la noche. Mi corazón se llenó por completo cuando por fin, a medio concierto, la encontré en el público y la vi bailando y mirándome fijamente. Tuve tantas dudas antes de decidir unirme a este proyecto y tantas más después de haberlo aceptado...", expresó la cantante en su cuenta de Instagram. "No sabía si iba a poder retomar el camino que había dejado en pausa. No sabía por dónde empezar y en mi cabeza no veía de qué manera iba a lograr seguir siendo la mamá de Aitana y al mismo tiempo la cantante de Sentidos Opuestos", continuó mientras recordaba los detalles más importantes de la noche.

"No ha sido fácil para mí, pero el resultado es hermoso y nada se compara con su carita de asombro y felicidad diciéndome: '¡vi a mamá cantar y bailar!' Gracias amor @ederbez por apoyarme para poder ser parte de esto y por ese mágico momento con Aitana en el escenario, le diste a una noche increíble el final perfecto, te amo!", concluyó feliz Alessandra.

VER GALERÍA

Aunque fue una noche llena de adrenalina para la cantante, Eugenio Derbez confesó en el programa Hoy que el cansancio les impidió que salieran a festejar por el éxito del concierto en el que Alessandra se presentó junto a su entrañable compañero, Cacho Gaytán, para revivir los éxitos de su grupo, Sentidos Opuestos. En el esperado evento que también contó con Kabah, Moenia, Magneto y Mercurio, otros grupos que enmarcaron los noventa.