Jennifer Lopez y Alex Rodriguez hicieron oficial su relación en Instagram durante su escapada a las Bahamas Jennifer Lopez pasó el fin de semana en un romántico viaje con su nuevo novio, Alex Rodriguez.

¡Es oficial en Instagram! Jennifer Lopez y Alex Rodriguez estuvieron muy juntos durante su escapada romántica a las Bahamas el pasado fin de semana. en uno de sus tiempos libres, lejos de todas las actividades que marca su agenda, la cantante de All I Have y el ex jugador de los Yankees de Nueva York se acurrucaron muy de cerca y posaron para la cámara de Jennifer, quien publicó el tierno momento en su Instagram History el domingo. El post -ya eliminado-, fue publicado al final del romántico viaje que la pareja planeó y, mientras JLo sostenía la cámara, se podía ver a A-Rod frotando juguetonamente su pelo. La foto del dulce momento entre los dos sólo estuvo durante unos minutos en el registro temporal de Instagram de la intérprete de Is not Your Mama. De acuerdo a una fuente consultada por HOLA! USA, la pareja viajó el viernes pasado a las Bahamas después de que Jennifer cantara en Miami. Page Six asegura que los nuevos novios se hospedaron en el Bakers Bay Golf & Ocean Club, un lugar exlusivo sólo para los propietarios.

La ex estrella de los Yankees, que tiene dos hijos propios (Natasha, 12, y Ella, 8), se divirtió con la cantante, mamá de los gemelos Max y Emme, de nueve años, aunque la persona consultada por HOLA! USA, contó que ese ánimo es "algo nuevo". Anteriormente People publicó que Jennifer está "emocionada" por su relación con el jugador de 41 años, pero sigue siendo "cautelosa" y trata de vivir sólo en el momento. La fuente también agregó que el dúo busca "conocerse y divertirse". Según la publicación, tienen una fuerte atracción física y ambos comparten un profundo amor por los lazos familiares. "Ambos aman a la familia", dijo la fuente, "para Jennifer, es lo primero". Antes de partir para Miami, la cantante de Booty compartió una bella foto de ella en un bello vestido floral, como haciendo un llamado a la primavera en lo que parecía ser un picnic familiar. "¡¡Tengamos un Picnic!! #momlife #mamaandsontime #LOVE", escribió junto a la instantánea.

A principios de esta semana, HOLA! USA Confirmó que JLo y A-Rod sí son pareja después de que a la actriz de Shades of Blue se le vinculada recientemente con Drake, mientras que el jugador de béisbol jubilado se separó de Anne Wojcicki el mes pasado, después de casi un año de citas. La estrella del deporte comparte la custodia de sus dos hijas con su ex esposa Cynthia Scurtis, mientras que Jennifer hace lo mismo con su ex esposo Marc Anthony, el padre de sus gemelos. La semana pasada Jennifer insistió en que ella y su ex no estaban reavivando su romance. "Sabes, Marc y yo estamos bien ahora", dijo ella durante una plática en The View. "Hay una razón por la que no estamos juntos, pero somos grandes amigos", continuó y agregó: "Somos padres juntos e incluso estamos trabajando juntos en un álbum en español, eso ha sido aún mejor para nosotros, porque en realidad nos encontramos trabajando, ahí es donde realmente somos mágicos, en el escenario".