Con un tuit, Belinda demuestra su solidaridad a Lucía Villalón Al igual que la periodista, Belinda también anduvo con un famoso futbolista mexicano

En tiempos de adversidad no hay nada mejor que sentir el apoyo de otras personas, en especial de aquellas que han estado en situaciones difíciles. Aunque Belinda y Lucía Villalón no se conocen, ambas tienen algo en común: fueron novias de reconocidos futbolistas mexicanos. La cantante sabe perfectamente por lo que está atravesando la periodista deportiva en estos momentos, así que a través de un tuit le expresó su solidaridad, luego de su sonada ruputra con Javier ‘Chicharito’ Hernández.

VER GALERÍA La intérprete se solidarizó con Lucía Villalón. Foto: Getty Images

A través de su cuenta de Twitter, ‘Beli’ escribió: “El dinero se puede igualar. La educación y los principios jamás! (sic)”. La cantante de 27 años etiquetó a Lucía Villalón y junto con el tuit, le envió un emoticon en forma de corazón. En otro mensaje, la ojiverde puso: “#girlpower”, que la español se traduce como “poder femenino”.

VER GALERÍA Belinda publicó tres mensajes que desataron la polémica en redes. Foto: Twitter Belinda

De inmediato, la polémica no se hizo esperar y ‘Beli’ agitó las redes sociales. Al poco tiempo de los primeros dos mensajes, la cantante publicó otro tuit, en el cual dejaba claro que sus publicaciones anteriores no iban dirigidas a nadie en especial y pidió a sus seguidores mantener la calma. “La frase es muy cierta y no va dirigida a nadie en especial, no deberían tomarse todo tan personal les mando mucho cariño y bendiciones”.

VER GALERÍA Hasta el momento, Lucía Villalón no ha respondido el tuit amistoso de Belinda. Foto: Instagram Lucía Villalón

Hace años, la cantante sostuvo un apasionado romance con el futbolista Giovanni Dos Santos. La pareja se conoció en 2006 en Barcelona y empezaron como amigos. Dos años más tarde, se reencontraron en la Ciudad de México y comenzaron a salir. Tras ser una de las parejitas más famosas de México, ‘Gio’ y Belinda rompieron su relación. En un par de ocasiones han sido protagonistas de interminables peleas en redes sociales.