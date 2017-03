Jennifer Lopez y Alex Rodríguez se van de escapada romántica a las Bahamas HOLA! US confirmó esta semana que Jenni y Alex estaban saliendo

Parece que las cosas entre Jennifer Lopez y Alex Rodríguez van muy bien y ahora desea pasar más tiempo juntos. Una fuente confirmó a HOLA! US que la pareja voló hacia las Bahamas. Según los reportes, ella pasó primero por Miami antes de reunirse con el ex pelotero. La nueva pareja se está hopeando en el exclusivo Bakers Bay Golf & Club, de acuerdo con los Page Six.

VER GALERÍA La cantante le está dando una segunda oportunidad al amor. Foto: Getty images

El ex pelotero de los Yankees, quien tiene dos hijas de su primer matrimonio, está entusiasmado con la idea de salir con la ‘Diva del Bronx’. Previamente, una fuente dijo a People que Jenni está emocionada por esta nueva ilusión con el deportista de 41 años, pero que está siendo cautelosa y sólo trata de pasarla bien. El informante agregó que la pareja se está conociendo y divirtiéndose.

It's another perfect day @bakersbayclub👌 #nobaddays A post shared by Baker's Bay Golf & Ocean Club (@bakersbayclub) on Feb 12, 2017 at 9:06am PST

De acuerdo con la publicación, entre ellos hay una gran atracción física y ambos comparten un gran amor por sus respectivas familias. “Él ama la familia tanto como ella, para Jennifer la familia viene primero”. Antes de dejar Miami, la intérprete de Booty compartió una fotografía en sus redes sociales con un lindo vestido de playa y escribió: “Tengamos un picnic #vidademama #tiempodemadreehijo”.

VER GALERÍA Jennifer Lopez tuvo un picnic con sus hijos. Ésta foto la tomó su hijo Max. Foto: Instagram Jennifer Lopez

Esta semana, HOLA! US confirmó que JLo y ‘A-Rod’ estaban saliendo. A principios de este año, Jenni fue relacionada con el rapero Drake, en tanto que el ex beisbolista terminó el mes pasado su relación con la empresaria Anne Wojcicki, luego de un año de estar junos. El deportista tiene dos hijas con su ex esposa, Cynthia Scurtis, mientras que Jennifer comparte unos gemelos con su ex, el cantante Marc Anthony.

La semana pasada, en el talk show The View, Jenni insistió que entre ella y Marc no habían segundas oportunidades. “Marc y yo estamos muy bien como estamos ahora”, contestó acerca de la posibilidad de reconciliarse. “Hay una razón por la que no estamos juntos, pero somos grandes amigos. Somos padres e incluso estamos trabajando en un disco en español juntos”. La cantante destacó que se llevan mejor en los estudios de grabación y en el escenario, pero nada más. “Nos conocimos trabajando, y es en ese campo en el que tenemos magia, cuando estamos en el escenario juntos. Pero ahí se queda, eso es todo”, dijo entre risas.