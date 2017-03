¿Jennifer Lopez rechazó una propuesta de matrimonio de Drake? Parece que entre la Diva del Bronx y el rapero sí hubo algo más que una amistad

Jennifer Lopez podrá estar muy feliz al lado de su nueva conquista, el ex beisbolista Alex Rodríguez, pero en los meses pasados su atención parecía estar centrada en alguien más. A finales de año, a la Diva del Bronx se le relacionó sentimentalmente con el rapero Drake, con quien compartía fotos muy cariñosa además de algunas salidas con las que se podía afirmar que ambos eran más que buenos amigos.

VER GALERÍA

"Él me pidió que hiciéramos una canción juntos y es lo que hemos estado haciendo. Veremos si es parte de su siguiente álbum", dijo en una entrevista para Entertainment Tonight, en la que evadió las preguntas sobre una relación amorosa con el cantante y aseguró que lo suyo sólo era una colaboración musical.

Sin embargo, ella misma se delató este miércoles en su reciente paso por el programa Watch What Happens Live With Andy Cohen. La actriz de Shades of Blue no se sintió nada apenada al hablar de sus ex amores, incluso aseguro que en cinco ocasiones había rechazado propuestas de matrimonio. Al preguntarle directamente quiénes habían sido, su amiga, Ray Liotta, contestó antes que ella: "Drake, ¿cierto?".

"Shhh, no. Oh Dios mío, alguien... ugh... No puedo. ¡No puedo jugar este juego!", respondió nerviosa Jennifer Lopez dando paso a las especulaciones de que rechazó una propuesta de boda del rapero. Quizá las apresuradas acciones de Drake fueron las que alejaron a JLo de algo que apenas estaba naciendo entre ambos. Lo que sí es un hecho es que el cantante la consintió con un costoso collar de diamantes de casi 100 mil dólares.

VER GALERÍA

A pesar de todo, el momento de Drake en la vida de Jennifer Lopez ya es historia. Ahora la cantante está relacionada sentimentalmente con Alex Rodríguez, con quien empezó a salir desde hace unas semanas. Ni JLo ni A-Rod habían intentado mantener esta relación en secreto, según confirmaron sus amigos a People. “Él ha conocido a su familia y a ella le encanta el hecho de que sea papá”, explicaron.