Jennifer Lopez ilusionada pero cautelosa con su nuevo romance, ¿por qué? Diversos medios reportan el ex pelotero de los Yankees es la nueva conquista de la cantante

A principios de este año se especuló sobre un posible romance entre Drake y Jennifer Lopez. Varios medios internacionales reportaban que los cantantes eran la pareja del momento, sin embargo JLo desmintió que tuviera algo que ver con el rapero y ahora se sabe que ‘La Diva del Bronx’ sí está saliendo con alguien y se trata nada más y nada menos que del ex beisbolista Alex Rodríguez. El portal Page Six dio a conocer que Jenni y Alex estuvieron juntos el pasado fin de semana en Los Ángeles y según el Daily News, se ven un par de veces al mes desde hace cuatro meses.

VER GALERÍA Fuentes cercanas a JLo aseguran que la diva está contenta con Alex, pero quiere llevarse las cosas con calma. Foto: Getty Images

A pesar de esa nueva ilusión amorosa, Jenni es precavida pues Alex Rodríguez tiene un largo historial con las mujeres. Un informante contó a People que ella trata de llevar esta relación con calma: “Ella parece emocionada”, dijo una fuente cercana a la artista de 47 años. “Él ya ha conocido a su familia y a ella le encanta que él sea padre. Sin embargo, ella es consciente de que él es un mujeriego y por eso está siendo cautelosa. De momento, solo es diversión”.

VER GALERÍA Anne Wojcicki fue su última pareja del ex pelotero. Foto: Getty Images

¿Qué tiene Alex que enamora? Su cautivadora sonrisa, sus raíces dominicanas y sus ojos verdes han seducido a famosas como Kate Hudson (2009), Cameron Diaz (2010- 2011) y hasta la mismísima Madonna (2008) cayeron ante sus encantos. Además de estas celebridades, también ha sido relacionado con bailarinas exóticas y su vida amorosa suele estar, en ocasiones, en los titulares de los tabloides. El también comentarista deportivo tiene dos hijas con su ex esposa Cynthia Scurtis (2002-2008).

VER GALERÍA Alex y la actriz Kate Hudson en un paseo con sus hijos en 2009. Foto: Grosby Group

Apenas hace unos meses, 'A-Rod' finalizó su relación de un año con la CEO de Silicon Valley, Anne Wojcicki, quien era ex esposa de Sergey Brin, cofundador de Google. Parecía que el ex pelotero de los Yankees había encontrado estabilidad con Anne, pero al final sus mundos tan diferentes terminaron por separarlos. "Eran una pareja inusual, de contextos muy diferentes, pero ambos son personas muy hábiles en los negocios y tenían algunas cosas en común, incluyendo su fascinanción por las nuevas tecnologías", dijo una fuente a Page Six.

VER GALERÍA Cameron Diaz y Alex fueron pareja en 2010. Foto: Grosby Group

¿Será que con Jennifer Lopez la química haya sido instantánea? El mismo portal cita a una fuente que asegura que ambos están encantados el uno con el otro, pues han descubierto que comparten muchas cosas: "Han conectado mucho el uno con el otro", agregó la fuente, "porque tienen tanto en común — desde sus raíces latinas a su amor por Nueva York y por sus hijos".