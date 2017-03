Jessica Alba relata su encuentro con un policía que tiene su rostro tatuado en el brazo La actriz creyó que estaba en problemas cuando vio al oficial, pero él sólo quería mostrarle lo mucho que la admira

Las celebridades de Hollywood tienen muchas historias sobre sus encuentros con sus fans, cada una muy distinta y con detalles que las hacen únicas. A pesar de que es común encontrarse con admiradores que llegarían a los excesos por demostrar su cariño a sus ídolos, otras pueden resultar muy divertidas. Jessica Alba compartió una de ellas en su reciente paso por el programa de Jimmy Kimmel, en donde recordó la vez que un oficial de policía se le acercó para mostrarle que tenía su cara tatuada en el brazo.

Jessica acostumbra a ir los fines de semana a la casa de uno de sus amigos para platicar mientras toman una copa de vino. Fue en una de esas salidas cuando se percató de que una patrulla se estacionaba frente a la casa, algo que la asustó porque creía que se había metido en algún problema.

"En ese momento pensé: '¡Oh no! Tenemos alcohol. ¿Nos habremos metido en problemas?'. Ya sabes, un grupo de madres borrachas en pleno día no tiene buena pinta. Pero él me dijo: 'Oh no, me he parado porque quería enseñarte que ¡te tengo en mi brazo!'", recordó la actriz de Sin City en su plática con Kimmel.

"Estaba totalmente asustado: '¿Eres tú de verdad?'. Se lo hizo en la universidad, no podía apenas hablar, estaba nervioso y estaba sudando. Yo le dije: '¿Puedo verlo? Y él me dijo que claro, pero tuvo que quitarse todo lo que llevaba encima", continuó Jessica para dar contexto a uno de los videos que decoran su cuenta de Instagram.

Una publicación compartida de Jessica Alba (@jessicaalba) el 15 de Ene de 2017 a la(s) 6:10 PST

Jessica quedó sorprendida de ver que gran parte del brazo izquierdo del policía estaba cubierto con su rostro. El tatuaje es una mezcla de la cara de la actriz cubierta con el típico disfraz mexicano de La Catrina. "Definitivamente uno de los momentos más surrealistas de mi vida. Este joven y dulce policía pasó en su auto por delante de la casa de mis amigos y se paró para decirme que tenía mi cara tatuada en su brazo. ¡Por supuesto que tenía que verlo!", escribió en su momento la actriz junto al video en el que el policía le muestra su brazo.