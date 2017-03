Alejandra Campoverdi, ex empleada de la Casa Blanca, se postula como congresista entre diagnósticos de cáncer Mientras lucha por no padecer cáncer de mama, Alejandra Campoverdi trabaja en su campaña para obtener un puesto en el congreso

El trabajo en Washington D.C. no ha terminado para Alejandra Campoverdi, la primera directora adjunta de la Casa Blanca para los medios de comunicación hispano. La mujer, de ascendencia latina, no conoce los límites cuando se trata de trabajo. Como muchas chicas, empezó con empleos de poca paga, pero su persistencia y personalidad la llevaron al camino de la política. Sin embargo, es su pasado curricular lo que muchos han cuestionado, pues además de tener una carrera política, Alejandra ha sido parte de dos reality shows además de modelo para Maxim.

Ahora Alejandra Campoverdi se postula para el congreso en la elección especial, en la vacante de Xavier Becerra, en el 34° distrito congresista de California. Pero su postulación no es lo único que ocupa su mente. Además de estar ocupada con el gran trabajo que su campaña representa, Alejandra acude regularmente a sus citas médicas para prevenir el desarrollo de cáncer de mama, después de encontrar en ella el gen BRCA2 que desencadenaría la enfermedad, un mal que heredó de su madre, abuela y bisabuela, tres mujeres de las cuales sólo sobrevivió su madre.

Campoverdi sabe exactamente qué debe hacer para evitar tener cáncer de mama y, en un rango de dos años, planea someterse a una doble mastectomía "tal como la de Angelina Jolie", asegura a The Washington Post, justo con el mismo médico que atendió a la actriz.

Pero el paso de Alejandra por la política estadounidense no ha sido sencillo, en especial con algunos detractores que hurgan en su pasado para desprestigiarla. En cambio, para otros, sus trabajos anteriores podrían reflejar la voz de su generación, en la que su búsqueda por la carrera ideal no está peleada con su trabajo como política.

En 2004, Alejandra Campoverdi apareció en las páginas de Maxim, posando en lencería. Las fotos reveladas días después de obtener su puesto bajo el mandato de Barack Obama, no derrotaron su espíritu y continuó adelante con sus objetivos. "Sí, tengo esa identidad e historia de experiencias personales que se presta a muchas contradicciones", asegura en su plática con el diario.

Además de sus fotografías para la revista, Campoverdi tiene cierta experiencia en televisión, en especial en reality shows. Hace algunos años fue parte del programa The Apprentice, el mismo que encabezaba el hoy presidente Donald Trump. A pesar de su participación, asegura, no lo conoció en persona. Ese no fue el único reality en el que su rostro aparece, también estuvo en la serie de citas For Love or Money.

Alejandra aseguró que su paso por el programa de citas no fue otra cosa más que un impulso después de que su madre superara el cáncer. En busca de una aventura, encontró el reality que, según recuerda, no sabía que era de citas hasta que empezaron las grabaciones.

El nombre de Alejandra Campoverdi ya no es desconocido entre los políticos de la Casa Blanca. Y es su personalidad la que ha destacado además de sus varios estudios, incluyendo su diploma como graduada de Harvard, lo que atrae las miradas hacia ella. Si Campoverdi logra ganar un lugar en el congreso, representaría un gran cambio en el partido demócrata y su respaldo para empleados y candidatos latinos, un suceso que tendría más peso por las leyes migratorias que Donald Trump ha impuesto, en las que opta por dejar fuera del territorio estadounidense a aquellos latinos que, según él, no tienen derecho a permanecer en el país.