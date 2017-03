Hijos de Jennifer Lopez quieren pasar más tiempo con ella y piden espacio en su agenda La cantante de 47 años contó que su hijo Max la quiere llevar de picnic esta semana

Lo creas o no, hasta los hijos de Jennifer Lopez tienen que hacer cita para pasar tiempo de calidad con su madre. La cantante de 47 años siempre trata de que sus gemelos Emme y Max sean su prioridad en el día, pero su ocupada agenda a veces lo complica y los niños se ven obligados a pedir más tiempo de calidad. Durante su visita en el talk show The Real, ‘La Diva del Bronx’ dijo que sus hijos están por encima de todo.

“Tú sabes, ellos están siempre primero. Cuando los pones de esa forma, todo mundo entiende la jerarquía”. La intérprete contó que su hijo Max le dijo esta semana que quería pasar más tiempo a su lado y le hizo la invitación más tierna. “Mi hijo me dijo hace unos días: ‘Mamá, quiero programar un picnic contigo esta semana porque sé que has estado trabajando muy duro’”.

Oooohhh yeaaaahhhh... #coconutsandwich #mybabies #LOVE A post shared by Jennifer Lopez (@jlo) on Jan 21, 2017 at 5:34pm PST

La cantante contó que Max estuvo con ella en Nueva York toda la semana, pero aun así insistía en su día de campo y le pedía “más tiempo de calidad juntos”. Sobre su experiencia como madre de gemelos, JLo asegura que nadie está listo para dar a luz a dos niños: “Nada puede prepararte para gemelos. Definitivamente yo no estaba lista. Lo que le diría a los padres que están por vivirlo sería: ‘Estén tranquilos’”.

Eso sí, la cantante reconoce que por siempre estará agradecida de haber tenido la oportunidad de ser madre. La semana pasada, en el Today Show, contó que ella no pensaba en la posibilidad de convertirse en mamá. “No quise tener hijos hasta mucho después. Incluso llegué a pensar que eso no me iba a suceder. Estoy consciente de ello y me siento bendecida. Podría haber sucedió algo totalmente diferente”.