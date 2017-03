Edith González sobre el cáncer que padece: “Le hablo y le digo ‘ya vete de aquí'. No pienso dejarme derrotar”

Fue en agosto del año pasado que Edith González comenzó su batalla más dura, sin embargo la actriz mexicana no pierde la sonrisa, ni el optimismo ante esta dura prueba que la vida le ha puesto frente a sus ojos. En entrevista con el diario mexicano El Universal, la estrella de telenovelas contó que su mejor aliado en esta etapa de su vida es el humor. “Es mala onda (el cáncer), le hablo y le digo ‘ya vete de aquí'. Yo me lo tomo hasta con sentido del humor, nadie lo entiende, porque tengo un humor negro, pero yo no pienso dejarme derrotar, ni en lo físico, ni en lo espiritual, ni en lo mental”, aseguró la artista.

La artista fue diagnosticada el año pasado con cáncer de ovario.

“Sé que es una tragedia, pero no lo asumo como tal. Para mí simplemente es un paso, es una fase y veme aquí. ‘¿Qué hago de bueno con esto que me tocó?’ Lo mejor que puedo hacer es informar que hoy hay muchos tratamientos, no alternativos, porque no creo en ellos”, explicó. La protagonista de entrañables novelas, como Corazón Salvaje, señaló que ella cree fervientemente en la ciencia, pero que el cáncer también es cuestión de actitud. “Yo creo en la ciencia, hay muchos complementarios a las quimioterapias y a las radioterapias. Creo que el ser humano, con la creencia y el coraje de salir adelante, es un 50 o un 60% de la sanación” indicó.

Su esposo, Lorenzo Lazo y su hija, Constanza, son su más grande apoyo en esta batalla.

La actitud de Edith ante el cáncer sólo puede entenderse de una manera: ella fue fiel testigo de la manera en la que su padre también enfrentó ésta enfermedad. “Mi padre vivió con amor abrazando al cáncer, sin cuestionarse, sin flagelarse, vi cómo se dedicó a abrazase, a sanar su espíritu y dar amor. Puesto que soy actriz replico no el final de mi padre, sino su comportamiento y su forma de encarar algo que le tocó”, señaló la actriz de 52 años de edad.

#Felizfin #viviralmaximo 😜#nevergiveup #puraactitud #faceyyorfears #construyendosueños #youonlyliveonce# soloseviveunavez #followyourheart❤ #followyourart 🎬#happyme😊#we❤life A post shared by Edith Gonzalez Lazo (@edithgonzalezmx1) on Feb 11, 2017 at 8:01am PST

A través de sus redes sociales, la artista comparte mensajes positivos sobre su día a día, así como la evolución de su enfermedad. A pesar de que hay días difíciles en su lucha, ella es incansable y se ha convertido en todo un ejemplo de esfuerzo y coraje.