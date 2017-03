Lily Collins abre su corazón en un texto para Phil Collins: 'Te perdono por no ser el papá que esperaba' La actriz de 27 años relata los difíciles momentos que vivió debido a la ausencia de su padre

Lily Collins encontró en la escritura la forma perfecta para liberar todos los sentimientos -y resentimientos- que tenía guardados. La actriz de 27 años escribió sus memorias de niña y adolescente en un libro que tituló Unfiltered: No Shame, No Regrets, Just Me, en donde reveló que su relación con el aclamado cantante y compositor, Phil Collins, no es perfecta.

VER GALERÍA

"Te perdono por no estar siempre que te necesitaba y por no ser el padre que esperaba que fueses. Perdono los errores que cometiste, y aunque parezca que es demasiado tarde, no lo es. Tenemos mucho tiempo por delante", se puede leer sobre la difícil relación de padre e hija que Lili vivió hace algunos años y que aún la sigue atormentando.

Lily relata lo complicado que es ser hija de un hombre a quienes miles de personas idolatran y esperan ver de gira en diferentes países casi todo el año. Con una carrera musical activa que data desde la década de los 80s, Phil pasó my poco tiempo junto a Lili, a quien tuvo con su segunda esposa, Jill Tavelman, de quien se divorció en 1996. Lily es la única hija del matrimonio; sin embargo, tiene cuatro medio hermanos fruto de las otras relaciones de su padre, una con Andrea Bertorelli y otra con Orianne Cevey.

VER GALERÍA

- Phil Collins piensa en casarse con su exmujer tras protagonizar un divorcio millonario años atrás

"Todos tomamos decisiones, y aunque no excuse alguna de las tuyas, al final del día no podemos reescribir el pasado. Estoy aprendiendo a aceptar tus acciones y verbalizar cómo me hacen sentir. Acepto y defiendo la tristeza y la ira que sentí por las cosas que hiciste o no hiciste, me diste o no me diste", agrega la joven actriz en sus memorias, líneas directamente escritas para Phil.

Además de la ausencia de su padre, Lily se sinceró sobre el desorden alimenticio que tuvo hace unos años. Para ella, el divorcio de sus padres influyó en su enfermedad, pero considera que la separación de su tercera esposa, Orianne Cevey, fue la que más le afectó.

VER GALERÍA

"Además de verme diferente físicamente, empecé a limitar mi felicidad y controlar mis hábitos alimenticios. No podía controlar el dolor y la confusión que rodeaban el divorcio de mi padre, y lo pasé mal intentando compatibilizar ser adolescente con mi lucha por conseguir dos carreras completamente diferentes", reveló la actriz de Blancanieves, quien además de estudiar actuación, concluyó una carrera de periodismo televisivo en la Universidad de California.