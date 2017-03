Joe Manganiello, el más romántico de todos: le escribió a Sofía Vergara un libro sobre su historia de amor La pareja comenzó a salir en 2014 y en diciembre de 2015 se casaron

No hay hombre más enamorado en este mundo que Joe Manganiello. El actor de Magic Mike XXL ama tanto a su adorada esposa, que para su primer aniversario de bodas le dio el regalo más lindo de todos. Sofía Vergara recibió de parte de Joe un libro de 40 hojas en el cual él contaba su historia de amor, desde el primer cruce de miradas hasta el día de su boda.

VER GALERÍA Joe Manganiello adora a su esposa. Foto: Getty Images

Aunque en la pantalla grande lo hemos visto en su personaje de stripper, en la vida real es todo un romántico. En entrevista con Cosmopolitan UK, Joe confesó que celebró un año de casado con su mujer de una manera muy especial y a lo largo del libro, él iba desmenuzando todos los detalles de su romance. “Le escribí un libro como regalo por nuestro primer aniversario. Era sobre cómo nos conocimos, nuestro cortejo y eso fue como de 40 hojas… Amo muchísimo a mi esposa”, contó el actor de 40 años, quien será parte de la edición del próximo mes de la revista. El par de enamorados seguramente no revelaran los párrafos que Joe escribió, pero a simple vista se nota el gran amor y admiración que sienten el uno por el otro. ¿Recuerdas cómo comenzó su romance?

“Fue en una gira de medio cuando me enteré que Sofía estaba soltera. Mi amigo es un editor y me contó que ella estaba por hacer el anuncio de su situación. Así que conseguí el número de Jesse Tyler Ferguson (co estrella de Sofía en la serie Modern Family), y después volé a Nueva Orleáns para salir con ella en una cita”, narró Joe en otro encuentro con los medios.

😍 A post shared by Sofia Vergara (@sofiavergara) on Jan 14, 2017 at 1:15pm PST

La pareja comenzó a salir a mediados del 2014, pero no fue nada fácil obtener un ‘sí’ por parte de Sofía, pues ella se negaba a estar con alguien como Joe. “Cuando empezamos a vernos y el insistía en que tuviéramos una cita, al principio me negaba por eso, porque era demasiado guapo. No quería tener que lidiar con un hombre que gustara a todas las mujeres y pensaba que yo era demasiado mayor ya para tener que aguantar eso", reveló la estrella de 44 años en entrevista con el presentador Harry Connick Jr. "Pensaba que estaba bromeando cuando se lo decía, pero no, no quería salir con él porque era demasiado sexy. Es la verdad", añadió.

- EXCLUSIVA DE HOLA! USA: Sofía Vergara y Joe Manganiello nos abren las puertas de su nueva casa y de su corazón

Ese bonito noviazgo los llevó a protagonizar una espectacular boda en diciembre de 2015 y actualmente, forman una de las parejas más increíbles. En exclusiva para HOLA! USA, Sofía y Joe nos abrieron las puertas de su mansión en Hollywood y pudimos comprobar que son el uno para el otro.