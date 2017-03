Emma Watson defiende su foto ‘topless’: ‘la controversia muestra que hay muchos malentendidos en cuanto al feminismo” La actriz de Harry Potter fue criticada por hacerse llamar feminista antes de posar ‘topless’ para la nueva edición de Vanity Fair

La semana pasada Emma Watson, quien se hizo mundialmente famosa por interpretar a Hermione Granger en las películas de Harry Potter, fue criticada por posar semidesnuda en la nueva edición de Vanity Fair. Al ser retratada con tan solo un choker de tul al cuello y una torera de crochet, la actriz británica desató una polémica debido a que hace tres años fue nombrada embajadora de los derechos de mujeres y niñas por la ONU.

VER GALERÍA

La periodista Julia Hartley-Brewer fue de las primeras en criticar a Emma en su cuenta de Twitter: “Emma Watson: ‘Feminismo, feminismo, equidad… ay, ¿por qué no soy tomada en serio? Feminismo… ah, por cierto, ¡aquí están mis pechos!”. Como era de esperarse, Watson no se quedó callada y, por medio de una entrevista con Reuters, le contestó a quienes la criticaron.

VER GALERÍA

“Me dijeron que no puedo ser una feminista y tener pechos”, aseguró la actriz de 26 años de edad. “La controversia muestra que hay muchos conceptos erróneos, muchos malentendidos en cuanto al feminismo. El feminismo se presta para la elección, para darle la opción a las mujeres de escoger. No debe ser usado como un palo para golpear a otras mujeres. Se trata de obtener libertad, liberación e igualdad. Realmente no sé lo qué tienen que ver mis pechos con todo eso. Es muy confuso”.

Gloria Steinem, una de las feministas más reconocidas, salió a defender a la joven británica: “Feministas como Emma Watson pueden usar lo que se les pegue la gana”, dijo en exclusiva al medio TMZ, “las personas parecen tener una idea muy incompleta de lo que son mujeres. Si así lo desean, las mujeres deberían tener la libertad de caminar por la calle completamente desnudas sin que nadie les reproche nada”.

Emma Watson se encuentra promocionando La Bella y la Bestia, su última película, la cual protagonizó al lado de Dan Stevens.