Adele ya no pudo contener la emoción y confesó que ¡está casada! Desde hace unas semanas había dado algunas pistas, como el anillo en su mano izquierda para la ceremonia de los Brit Awards y su discurso en los Grammy

Puede que las canciones de Adele hablen de distanciamientos y rupturas amorosas, pero su vida personal está muy alejada de las letras con las que logró conquistar a miles de personas en el mundo. La cantante británica está más enamorada que nunca de su pareja de años Simon Konecki, a quien hasta hace unos días se había referido como su prometido. Adele dejó a todos sorprendidos durante uno de sus recientes conciertos en Australia, cuando la cantante confirmó que hace unos meses se casó Simon, quien también es el padre de su hijo de cuatro añitos, Angelo.

Adele hablaba con su público sobre la canción Someone Like You, y fue cuando tomó al mundo desprevenido con su confesión. "Podía ver en sus ojos cuando escuchaban esa canción con sus audífonos que les recordaba a algo o a alguien y es justo eso lo que yo quería recordar", dijo para explicar sus sentimientos. "Quise recordar cómo me sentí al inicio de una relación que fue la que me inspiró a hacer ese disco, porque por mala que sea una ruptura, horrible y desastrosa, ese sentimiento cuando te enamoras de alguien es lo mejor que puede existir en la Tierra, y soy adicta a ello", continuó.

"Obviamente ya no puedo sentir algo así porque ahora estoy casada. Encontré a mi 'siguiente' persona", confirmó entre los gritos de alegría de la gente. Sonriente, Adele concluyó su reflexión: "Ese sentimiento, de cuando conoces a alguien y todo en ti se siente vivo por primera vez, es el que quería revivir".

La confesión de Adele confirma los rumores sobre su boda secreta que iniciaron después de la ceremonia de los Brit Awards que se llevaron a cabo el mes pasado, en donde lució un entonces sospechoso anillo de bodas en su mano izquierda. Además, la cantante encendió las alarmas durante la gala de los Grammy, pues cuando recogió uno de sus cinco galardones de este año, en su discurso se refirió a Konecki como su esposo. "Agradezco a la academia de los Grammy. Los amo, gracias a mi mánager, a mi esposo y a mi hijo. Ustedes son la única razón por la que hago todo esto".

Adele y Simon empezaron a salir en 2011, justo cuando la carrera de la cantante despegaba internacionalmente. La pareja recibió a su primer hijo en común en octubre de 2012, fecha en la que se rumoraba que se habían comprometido.

De acuerdo a reportes de The Sun, Adele y Simon se casaron en diciembre pasado, tan sólo días después de que ella revelara que haría una pausa en su carrera para dedicarse más a su familia y entre sus planes estaba tener otro bebé.