Jennifer Lopez sin intenciones de regresar con Marc Anthony: ‘Hay una razón por la que no estamos juntos, pero somos grandes amigos’

¿Reconciliación con Marc Anthony? Nada de eso… Jennifer Lopez fue una de las invitadas principales en el programa The View (ABC) y confesó que, a pesar de la excelente relación que tiene con su ex esposo, no tiene planes de volver con él. Las presentadoras del programa platicaron con la estrella sobre sus conciertos, su serie de televisión (Shades of Blue) y también sobre su rol como madre de los pequeños Emme y Max.

VER GALERÍA La cantante de 47 años reveló que está mejor así con Marc y que se llevan de maravilla. Foto: Getty Images

Las presentadoras, entre ellas la actriz Whoopi Goldberg, no dejaron pasar la oportunidad de preguntarle a la estrella de 47 años sobre el comentado beso que se dio con su ex marido en la pasada entrega de los Latin GRAMMY. “Marc y yo estamos muy bien como estamos ahora”, contestó acerca de la posibilidad de reconciliarse. “Hay una razón por la que no estamos juntos, pero somos grandes amigos. Somos padres e incluso estamos trabajando en un disco en español juntos”.

VER GALERÍA ¡Qué beso! Así los vimos en la pasada entrega de los Latin GRAMMY. Foto: Getty Images

La’ Diva del Bronx’ resaltó que su relación ha mejorado mucho tras convivir en el estudio de grabación. Destacó que es ahí donde surge la verdadera magia entre ellos, además del escenario, claro está. “Nos conocimos trabajando, y es en ese campo en el que tenemos magia, cuando estamos en el escenario juntos. Pero ahí se queda, eso es todo”, dijo entre risas la intérprete de Dance Again.

Recientemente, sus gemelos, Emme y Max, cumplieron nueve años de edad y la cantante detalló que lo celebraron en familia. Para sus hijos, no tuvo más que palabras de amor: “Son asombrosos, son verdaderamente pequeñas y hermosas almas que traen felicidad a mi vida todos los días”.