Cristian Castro le tiende la mano a Luis Miguel y le ofrece una gira en conjunto

Los fanáticos de Alejandro Fernández y Luis Miguel esperaban verlos sobre el escenario en una gira sin precedentes; dos grandes de la música en español interpretando los éxitos que marcaron época… Sin embargo, los admiradores se quedaron entusiasmados, pues el par de estrellas sólo se encontrarán en los juzgados y con sus abogados presentes. El hijo de Vicente Fernández señaló que ‘El Sol’ no cumplió con el contrato que habían establecido y desafortunadamente no llegaron a un acuerdo.

A pesar de ello, todavía hay quienes creen en Luis Miguel y desean trabajar con él. Ante las cámaras del programa Hoy, Cristian Castro le hizo una invitación al cantante y le propuso realizar una gira de conciertos en conjunto. “Me gustaría hacer una temporada con él, me gustaría que tengamos un show juntos, le propongo hacer una temporada con él, ojalá que tenga ganas de hacer algo, digamos una residencia en Las Vegas me gustaría mucho, una residencia en México también podría ser”, indicó el intérprete de Azul.

“Somos dos cantantes que nos queremos, nos admiramos, somos muy colegas, muy amigos, y bueno yo siento que los estilos se parecen; no las trayectorias, porque la trayectoria de Luis Miguel es mucho más imponente que la mía probablemente”, destacó el hijo de la actriz Verónica Castro.

Aunque una gira con Cristian Castro podría ayudarle en algo, parece que los problemas legales de ‘El Sol’ no tienen fin. Además de arrancar el 2017 con una demanda por parte de Alejandro Fernández, su casero lo acusó ante las autoridades por no haber recibido la renta de cuatro meses de la mansión en la que vive en Miami. A esta lista se suma la demanda que perdió ante su ex mánager William Brockhaus, quien le ganó un pleito en los tribunales.