A 20 años del secuestro del hijo de Vicente Fernández, sus allegados revelan: 'Se iba a llorar solo al campo' El Charro de Huentitán recibió la noticia minutos antes de salir al escenario a cantar

Vicente Fernández y su esposa, Doña Cuquita, formaron una de las familias más sólidas y queridas del espectáculo. El talento y el esfuerzo de ambos no sólo lo heredaron a sus hijos, también a sus nietos que poco a poco se van abriendo camino como exitosos empresarios o en el ambiente musical. A pesar de que proyectan una imagen feliz, el cantante y su esposa vivieron momentos muy difíciles hace dos décadas, cuando uno de sus hijos fue secuestrado.

Vicente y su esposa tuvieron cuatro hijos: Vicente Jr., Alejandro, Gerardo y Alejandra. Quizá el más conocido es Alejandro Fernández por el éxito internacional que ha logrado gracias a su carrera musical. Vicente Jr. también se dedicó a cantar a pesar de que en un principio su padre se oponía. "(Vicente) ya no va a grabar porque él no canta", fueron las palabras que Chucho Gallegos, amigo de Vicente y periodista, recibió cuando cuestionó al Charro de Huentitán sobre el futuro artístico de su hijo mayor.

En la entrevista que Chucho concedió a Suelta la sopa, también recordó aquella ocasión en la que Vicente Fernández recibió la noticia que por varios meses le borró la sonrisa a él y su familia. En 1997, antes de subir al escenario, lo llamaron por teléfono para informarle que su hijo Vicente estaba secuestrado. Con el dolor en el corazón y un nudo en la garganta, él continuó con el concierto.

"Le pegó muy fuerte. Cantó con angustia", recuerda Silvia Yáñez, ahijada del cantante. La angustia de no saber de su hijo durante cuatro meses pareció infinita para él, aún más cuando los secuestradores amputaron dos dedos de su hijo para hacerlo pagar por el rescate. Decidido a salvar la vida de su primogénito, Vicente Fernández negoció con los secuestradores y, aunque se rumora que pagó millones de pesos por volver a ver a su hijo, jamás habló de los pormenores de la negociación.

Con el tiempo, Vicente padre logró pasar la página y dejar atrás la mala experiencia; sin embargo, mientras la angustia lo consumía por no saber el paradero de su hijo, tuvo que ser fuerte para no desmoronarse sentimentalmente frente a su familia. "Él se iba solo al campo a caminar y ahí lloraba", cuenta Silvia.

A 20 años del terrible suceso, Vicente Fernández prefiere no pensar en ello y agradecer cada día por estar junto a su familia. A juzgar por sus publicaciones en Internet, sus hijos, nietos y sobrinos llegan al rancho del cantante para convivir como la gran familia feliz que son.

Vicente Fernández recién cumplió 77 años de edad y, aunque su salud lo ha obligado a retirarse de los escenarios, aún se siente muy fuerte. Incluso, esta semana, arremetió contra aquellas personas que seguido aseguran que ha muerto. En su cuenta de Instagram publicó una fotografía de él en su vida cotidiana, muy sonriente, y con un mensaje para aquellos que inventan ese tipo de rumores. “¿Quién me odia tanto que cada 8 días me está matando?, “Mejor que venga y me mate en persona”, escribió.

