Gerard Piqué en su mejor papel: el de padrazo de Milan y Sasha El jugador inauguró unas pistas de pádel ante la atenta mirada de sus peques, que se mostraron muy divertidos e inquietos

Es habitual que acuda como público a diversas competiciones deportivas acompañado de sus hijos, y también que estos vayan al campo a verle jugar. El deporte es una parte muy importante en la vida de Piqué y sus dos hijos, que han heredado, no podía ser menos, la afición por este. En esta ocasión no se trataba de un partido de fútbol, sino uno de pádel, y, aun así, el futbolista era uno de los participantes. Su talento para darle a la raqueta no tiene que envidar al que despliega junto a sus compañeros del Barça.

Piqué participó en la inauguración de unas pistas en Barcelona ante la atenta mirada de sus dos peques. Ya recuperados de los problemas de salud que tuvieron este invierno, se pudo ver a Milan y Sasha ejerciendo de lo que son: dos niños curiosos y activos que no pararon un momento mientras su padre jugaba. Divertidos gestos, muecas espontáneas y ocurrencias como las de cualquier niño hicieron las delicias de los asistentes a este encuentro.

Acompañados por su abuela Montserrat, madre de Gerard, los niños estuvieron muy pendientes de su padre, pero también jugaron con un balón, sobre todo Milan que ya demuestra habilidad para chutar, con una gorra que Sasha le probaba a su abuela esbozando una traviesa sonrisa, con una toalla perdida a pie de pista... Recibieron además mimos de los compañeros de papá, Puyol y Álex Corretja, que les hicieron alguna que otra carantoña.

Una vez terminada la competición amistosa que enfrentó a Puyol y Piqué, este cogió en brazos a los dos y estuvo viendo otros encuentros. Los tres nos dejaron de nuevo esta estampa familiar en la que salta a la vista que el futbolista está como loco con sus dos “enanos”. Faltaba esta vez Shakira, que no deja de celebrar los excelentes resultados de sus más recientes lanzamientos, que no dejan a nadie sentado: La bicibleta, con Carlos Vives, Chantaje, con Maluma, y el más reciente, Deja vu, con Prince Royce.