Tras la última batalla legal, ¿Exactamente cuánto dinero recibirá Dayanara Torres de Marc Anthony? “Cuando [Marc] se divorció de Dayanara, empezó a darle 18,000 dólares nada más, y tenían dos hijos”

Esta semana Dayanara Torres impactó a muchos fanáticos al declarar que, después de librar una larga batalla legal, recibirá “más del doble” en manutención por parte de su ex-esposo, el salsero Marc Anthony. En una entrevista con People en Español, la ex-Miss Universo no difundió la cantidad exacta que recibirá de hoy en adelante, pero no es muy difícil llegar a una aproximación, pues según había reportado en diario Daily Mail en el 2012, Marc fue ordenado a pagar una mensualidad de $16,500.

Pero según un reportaje del programa El Gordo y La flaca, la madre de Cristian, de 16 años de edad, y Ryan, de 13, recibía un poco más: “Cuando [Marc] se divorció de Dayanara, empezó a darle 18,000 dólares nada más, y tenían dos hijos”. Si Dayanara y su familia han quedado de recibir “más del doble” de esa cantidad, significa que su nueva mensualidad será de por lo menos 36,000 dólares.

La nueva resolución llenó de felicidad a la modelo y a su familia, pues el resultado fue mejor de lo esperado, según contó a People en Español: “Finalmente no se nos dio lo que queríamos, nos dieron más del doble de lo que estábamos pidiendo. Me siento feliz porque mis hijos no se merecen menos de eso”.

El mes pasado los abogados de Marc Anthony y Shannon de Lima se presentaron ante una corte de Miami para finalizar el divorcio de sus clientes. Ni Shannon ni Marc estuvieron presentes, aunque el intérprete de Vivir mi vida sostuvo una llamada telefónica muy breve con la jueza. Anteriormente se reportó que Marc daría una “cortesía” a Shannon, y durante el procedimiento legal se dio a conocer que Marc dará una manutención de 10,000 dólares mensuales a la modelo venezolana durante 3 años.

Shannon también se quedará con dos lujosos apartamentos que se encuentran en una zona exclusiva de la ciudad de Miami. En total la vivienda tiene un valor de 1.5 millones de dólares, pero existe una cláusula muy particular dentro del acuerdo: Marc no tendrá que pagar manutención si Shannon decide casarse nuevamente dentro de 3 años.