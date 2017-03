Max, el hijo de Jennifer Lopez, le pide que 'use más pantalones' en el escenario La cantante está sorprendida de lo mucho que han crecido sus 'bebés' y cómo ahora puede sostener conversaciones más serias con ellos

Jennifer Lopez ha sabido combinar sin problemas su carrera como cantante y actriz con el rol de mamá. Hace nueve años, durante su matrimonio con Marc Anthony, la Diva del Bronx dio la bienvenida a sus gemelos Max y Emme, un niño y una niña que cambiaron por completo su forma de ver la vida y con quienes día a día descubre algo nuevo. A pesar de que los primeros años de la infancia de sus hijos optó por mantenerlos lejos de los medios de comunicación, que ahora son los pequeños quienes destacan por sí mismos y empiezan a tomar protagonismo en la vida de sus famosos padres.

VER GALERÍA

Desde bebés, Max y Emme han estado presentes en la mayoría de los conciertos de mamá, conocen a la perfección el backstage y entienden un poco de cómo es que se maneja la carrera de la cantante. Sin embargo, aún son niños y en ellos surgen algunas dudas sobre el showbiz y los espectáculos de su mamá. En especial para Max, quien recientemente cuestionó a JLo sobre su vestuario cuando está frente al público.

"¿Sabes lo que me dijo mi hijo Max el otro día? Me dijo: 'Mamá, ¿por qué no llevas pantalones en tu show? Creo que deberías llevar pantalones más a menudo'. Es un chico muy posesivo", contó en una conferencia de AOL Build Talk. Pero, a pesar de la insistencia de Max, JLo no está dispuesta a cambiar el estilo que a sus miles de seguidores en el mundo tiene conquistados.

Un poco dudosa en cómo explicar a su hijo el porqué de sus llamativos outfits sobre el escenario, explicó: "Trato de hacerles entender la situación, así que le contesté: 'Cariño, sabes que mamá es una chica del espectáculo'".

VER GALERÍA

- FOTOS: Casper Smart intentó reconquistar a Jennifer López con un ramo de flores

- Tras librar una larga batalla legal, Dayanara Torres recibirá “más del doble” de manutención por parte de Marc Anthony

- Mariana Downing, la modelo de 21 años que conquistó a Marc Anthony

La madurez de Max y Emme tiene sorprendida a JLo, tanto que apenas puede creer que sus hijos ya no sean unos bebés. A finales de febrero, ambos cumplieron nueve años de edad, y con su perspicacia e inteligencia logran dejar sorprendida a la cantante. "Tienen nueve añitos ya, y la verdad es que no puedo creer que sean tan mayores. Se está convirtiendo como en pequeños adultos", dijo asombrada a E! News. "Puedes tener conversaciones serias con ellos y creo que de bebés ya no tienen nada. Ellos mismos me recuerdan que el año que viene cambiarán de década y yo sólo pienso: '¡Madre mía...!'".

VER GALERÍA

Marc Anthony, padre de los niños, al igual que Jennifer empieza a abrir más su vida personal para compartirla con sus seguidores. La semana pasada, el ex esposo de Shannon de Lima compartió una divertida fotografía de su hija pintándole las uñas de color rosa. La imagen fue la justificación de por qué no estuvo presente en los Premio lo Nuestro, y aprovechó para felicitar a sus amigos de Gente de Zona por los galardones que obtuvieron esa noche.