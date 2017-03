George W. Bush sobre su BFF Michelle Obama: 'Le gusta mi sentido del humor' Parece extraño por sus ideales políticos, pero el ex Presidente George W. Bush se lleva de maravilla con la esposa de Barack Obama

En el mundo de la política de Estados Unidos, hay más conexiones y amistades de las que algunos podrían imaginar. Una de ellas es la que existe entre el ex Presidente George W. Bush y la ex Primera Dama Michelle Obama, quienes se llevan de maravilla y se han convertido en muy buenos amigos. A pesar de que él estuvo al mando del país los ocho años anteriores al mandato del esposo de Michelle, Barack Obama, ambos se estiman demasiado e, incluso, comparten el sentido del humor.

George W. Bush contó a People que tiene una gran admiración por la esposa de Barack Obama, una mujer que supo ganarse por completo el título de Primera Dama de 2009 a 2017. "A ella le gusta mi sentido del humor. Cualquier persona que entienda eso, de inmediato es de mi agrado".

Bush y Michelle empezaron a coincidir en algunos eventos oficiales, como el servicio conmemorativo de Nancy Reagan, o el que se ofreció para los oficiales de la policía de Texas, en donde se sentaron juntos. Las muestras de cariño que Michelle daba a George de inmediato llamaron la atención, en especial porque los Bush son del partido republicano mientras que los Obama pertenecen al demócrata.

"No recuerdo en qué otras ocasiones me senté junto a ella, pero probablemente hice algunos comentarios que a ella le causaron gracia", recordó Bush mientras platicaba de su amiga y, al mismo tiempo, presentaba su primer libro de arte Portraits of Courage: A Commander in Chief’s Tribute to America’s Warriors, una colección de pinturas de veteranos tras la guerra del 11 de septiembre.

La actitud de Michelle inspiró confianza en George, tanto que el ex Presidente aseguró que cuando está cerca de ella es bastante alegre. "Los Obama siempre están rodeados de personas muy serias, y entre nosotros nos acoplamos muy bien". Sobre las caricias amistosas entre ambos, George expresó: "Cuando la vi, fue una genuina expresión de afecto".

George no es el único que se alegra cuando Michelle Obama está cerca. La esposa de Barack Obama tuvo el mismo efecto con el Príncipe Harry, a quien dejó igual de impactado con su amable personalidad. Incluso bromearon cuando Michelle retó a Harry a los Invictus Games, un reto que el Príncipe recibió -y aceptó- mientras pasaba tiempo con su abuela, la Reina Isabel.