Tras librar una larga batalla legal, Dayanara Torres recibirá “más del doble” de manutención por parte de Marc Anthony Dayanara también habló del momento, el cual fue presenciado por sus hijos, en que Marc Anthony besó a Jennifer López durante la última entrega de los Latin Grammy: “No puedo tapar el cielo con las manos”

Dayanara Torres, la ex-reina de belleza, podrá retomar sus proyectos profesionales muy pronto, pero hoy celebra la conclusión de un capítulo al que por varios años le quitó mucho tiempo: la lucha en los tribunales contra Marc Anthony, su ex-esposo. Con nuevos aires y plena seguridad, la también actriz abrió su corazón y reveló algunos detalles de esa batalla legal que entabló con el cantante y también padre de Cristian, de 16 años de edad, y Ryan, de 13.

“Eran días que tenía que enfrentar a mis hijos. Cuando entraba (a su casa regresando del juzgado), cada vez me preguntaban, ‘¿ganamos mami? Por favor, dime si ganamos’”, declaró Dayanara, por primera vez en exclusiva para la revista People En Español. La nueva resolución llenó de felicidad a la modelo y a su familia, pues el resultado fue mejor de lo esperado: “Finalmente no se nos dio lo que queríamos, nos dieron más del doble de lo que estábamos pidiendo. Me siento feliz porque mis hijos no se merecen menos de eso”.

Durante la misma charla, Dayanara habló sobre de la ocasión en que Marc Anthony asistió acompañado de Cristian y Ryan a la pasada edición de los Latin Grammy. Según la boricua, de 42 años de edad, fue un suceso incómodo para sus hijos, quienes miraron en primera fila la presentación de su padre. “Qué pena que un momento de tanto prestigio perdiera calidad con todo lo que vino después”, opinó Torres, refiriéndose al controvertido beso que el salsero se dio sobre el escenario su también ex-esposa Jennifer Lopez. “Ya mis niños están mucho más grandes y no puedo tapar el cielo con las manos”, agregó.

Actualmente Dayanara y sus hijos radican en Los Ángeles, ciudad en donde se encuentra el juzgado que decidió todo lo relacionado con el asunto de la manutención en 2014. En aquel momento se exigía pagar al cantante una suma mensual de 26 mil 800 dólares

El mes pasado los abogados de Marc Anthony y Shannon de Lima se presentaron ante una corte de Miami para finalizar el divorcio de sus clientes. Ni Shannon ni Marc estuvieron presentes, aunque el salsero sostuvo una llamada telefónica muy breve con la jueza. Anteriormente se reportó que Marc daría una “cortesía” a Shannon, y durante el procedimiento legal se dio a conocer que el intérprete de Vivir mi vida dará una manutención de 10,000 dólares mensuales a la modelo venezolana durante 3 años.

Shannon también se quedará con dos lujosos apartamentos que se encuentran en una zona exclusiva de la ciudad de Miami. En total la vivienda tiene un valor de 1.5 millones de dólares, pero existe una cláusula muy particular dentro del acuerdo: Marc no tendrá que pagar manutención si Shannon decide casarse nuevamente dentro de 3 años.