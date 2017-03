Brad Pitt y Jennifer Aniston podrían seguir en contacto por mensajes de texto Un allegado a ambos actores asegura que desde hace tiempo son amigos aunque no se vean en persona

Hay amores que no se olvidan y otros que llegan para marcar. Tal parece ser el caso de Jennifer Aniston y Brad Pitt, quienes estuvieron casados durante cinco años a principio de los 2000. Lo que parecía ser el matrimonio perfecto se vio desmoronado cuando, en 2005, Brad conicidió con Angelina Jolie en el rodaje de Mr. & Mrs. Smith, en donde los dos se enamoraron. Aunque hubo un divorcio lleno de rumores que no dejaban de señalar a Jennifer como la víctima de la situación, la actriz de Friends y su ex supieron cómo arreglar las cosas y tal parece que desde hace tiempo son muy buenos amigos.

Un amigo cercano de Brad Pitt aseguró a People que el actor y Jennifer Aniston mantienen una amistad muy sincera a pesar de su inolvidable separación. Incluso reveló que ambos se mantienen en contacto vía mensajes de texto, comunicación que se intensificó en septiembre pasado, cuando Angelina Jolie solicitó el divorcio de Brad. "Llevan tiempo siendo amigos y se escriben por mensajes instantáneos", explica la publicación.

El conocido de la pareja negó que el contacto que ambos mantienen sea con tintes románticos o que pueda llevarlos a intentar estar juntos por segunda ocasión, en especial porque Jennifer está felizmente casada desde hace dos años con el también actor Justin Theroux. "No es nada nuevo, además él no tuvo que esforzarse de más para conseguir el número de Jen", agregó el informante.

Quizá Brad sólo busca una buena amiga que lo escuche, más ahora que se ha sentido devastado por estar alejado de su hogar y su familia. Pitt y Jolie se encuentran en un proceso de divorcio después de 11 años juntos, dos de ellos casados. Además, la pareja aún no define si compartirán la custodia de sus seis hijos en común -como pide él- o estarán por completo a cargo de la actriz de Tom Rider.