Laura Zapata no confía en la relación de su sobrina, Camila Sodi, con Javier 'Chicharito' La actriz tiene una opinión muy fuerte sobre el sorpresivo noviazgo de su sobrina y el futbolista

Laura Zapata no lleva una excelente relación con su sobrina Camila Sodi; sin embargo, después de que se revelara que la actriz es el nuevo interés romántico de Javier 'Chicharito' Hernández, ex de Lucía Villalón, la gente busca la opinión de Zapata ante tal sorpresa. Mientras su sobrina se recupera de la apasionada escapada a París con el futbolista del Bayern, Laura continúa con su apretada agenda en la Ciudad de México, en donde un grupo de reporteros le preguntaron sobre las imágenes de ambos en su cita en París, fotografías que ¡HOLA! México publicó en exclusiva en su edición impresa.

Con su carácter fuerte, pero a la vez amable, Laura dio a entender que Camila Sodi no es una persona fácil de tratar. "¡Se ve que no la conoces!", expresó cuando le preguntaron si le había dado su bendición a su sobrina para continuar con su relación con Chicharito. "¿Buscarme para pedirme consejos?", agregó en tono irónico y con una mueca de desagrado.

Sobre la polémica por la nueva relación del futbolista y la forma tan repentina en la que canceló su compromiso de boda con la reportera española Lucía Villalón, Laura también dio su punto de vista. "Yo lo que considero es que las cosas no las termina un tercero. Cuando alguien más entra al escenario es que eso está acabado. No me refiero a nadie en particular", explicó sin afán de defender a su sobrina.

Laura, además conocida por su forma de decir lo que piensa, también dio a entender que la relación de Camila con Chicharito es sólo por interés económico. "Está guapo, ¿no? Tiene el pelo sedoso y los ojos azules", continuó mientras hacía ademanes de que el jugador tiene dinero y riendo con los presentes.

Laura Zapata se expresó después de recibir un premio como Luminaria de Oro en una conocida plaza en la Ciudad de México. En un evento anterior, Laura ya había dado una declaración similar sobre la nueva relación de su sobrina. "¡Pobre Chicharito!", se limitó a decir en aquella ocasión.