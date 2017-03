Futbolista mexicano indignado por polémico muro en medio de una juguetería El delantero publicó en sus redes sociales una fotografía de la desagradable decoración colocada en una famosa tienda de juguetes

El futbolista mexicano Miguel Layún utilizó sus redes sociales para mostrar la molestia que sentía ante la polémica decoración de una juguetería estadounidense en Gaia, Portugal. La tienda de juguetes simulaba estar dividida por un muro de papel con ladrillos dibujados, haciendo alusión al muro que el presidente Donald Trump desea construir en la frontera sur entre Estados Unidos y México. La polémica decoración estaba acompañada por unas flechas que señalizaban ambos países y además había un letrero con la palabra Stop (Alto).

VER GALERÍA Layún visitó la juguetería con su esposa, Ana Luara Galván, y su hermoso Mateo. Decepcionados por el muro, abandonaron Toys 'R' Us. Foto: Instagram Miguel Layún

En su Instagram, Layún compartió una fotografía de la pésima idea decorativa de Toys ‘R’ Us y la acompañó con un mensaje: “No me espanta, pero me parece una falta de respeto por parte de @toysrus en Gaia, tener esta decoración. Un mensaje poco apropiado para niños. Dejemos que crezcan sin prejuicios”. En Twitter, Layún contó que en cuanto él y su familia vieron el ‘mini muro’, decidieron salir y no regresar.

VER GALERÍA El futbolista tomó una fotografía del muro que estaba colocado en la tienda. Foto: Instagram Miguel Layún

El mensaje del defensa del FC Porto llegó a manos de los directivos de la tienda de juguetes y en seguida le pidieron una disculpa y le aseguraron que esa no era la ideología de la marca. “Por favor queremos que sepa que eso no es lo que nosotros somos y hemos contactado inmediatamente al departamento de ventas en Portugal para que se encargue de esto”, se lee en el primer tuit de Toy ‘R’ Us. En un segundo mensaje, la empresa reiteró lo apenados que estaban por lo sucedido: “Nuestras más sinceras disculpas por ese ofensivo decorado. Ya ha sido removido y se hablará directamente con los empleados”.

VER GALERÍA La empresa se disculpó por la ofensa y aclararon que esa no era su forma de pensar. Foto: Twitter Toys 'R' Us

En su cuenta de Facebook, Layún contó a sus seguidores que la juguetería ya se había disculpado en redes sociales y deseó que ninguno de los trabajadores del lugar perdiera su trabajo.