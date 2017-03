Kuno Becker felicita a Gael García Bernal por criticar a Trump, pero llama “pasiva” a Salma Hayek por “no decir nada” “Que triste ver a un mexicano-mexicana ser pasiva cuando hemos sido tan denigrados como país”, escribió el actor Kuno Becker en su cuenta de Twitter

El actor mexicano Kuno Becker, de 39 años de edad, felicitó a Gael García Bernal por haber criticado el controvertido muro de Donald Trump durante la última ceremonia de los Premios Oscar. “Como mexicano, como latinoamericano, como un trabajador inmigrante, como un ser humano, yo me opongo a cualquier tipo de muro que nos separe”, declaró Gael durante los Oscar. “¡Bien por Gael!”, ‘tuiteó’ Kuno, no antes de atacar a Salma Hayek por “ser pasiva”:

“Que triste ver a un mexicano-mexicana ser pasiva cuando hemos sido tan denigrados como país”, escribió el actor Soñadoras. Pero aunque la jarocha no se pronunció sobre Trump durante la famosa ceremonia, cabe recordar que Salma ha criticado fuertemente al magnate durante varias ocasiones.

En una entrevista de radio con El show del Mandril, el año pasado Salma Hayek opinó sobre las declaraciones de varias mujeres quienes tacharon Donald de acosador. Desde entonces la actriz de Frida no hizo más que mostrar su apoyo por las acusadoras: “Yo pienso que hacen bien [en delatarlo] y no lo dudo ni por un instante. Yo estoy segura de que [Trump] sí las acosó porque cuando yo conocí a ese señor, yo tenía un novio; [Donald] se trato de hacer amigo de mi novio para sacar el número de teléfono de mi casa y me hablaba para invitarme a salir”.

Aquella no fue la primera vez que Salma criticó a Trump. En una entrevista con Jimmy Kimmel, la madre de Valentina Paloma aseguró lo siguiente: “No hay que hacerlo entrar en razón a él — todo mundo tiene derecho a su propia demencia — sino a la gente que piensa votar por él”.

Aunque Salma no se ha pronunciado al respecto, sus fanáticos rápidamente salieron a defenderla y emitieron sus réplicas. “Salma habló fuerte y claro cuando fue candidato”, escribió @wellingtonjjb mientras se dirigía a Kuno.