Barack y Michelle Obama listos para escribir sus memorias de la Casa Blanca El matrimonio recibió una buena oferta para ceder sus derechos de publicación y así permitir que el mundo entero conozca detalles nunca antes mencionados

Después de unas merecidas vacaciones por California y El Caribe, Barack y Michelle Obama están de regreso en Estados Unidos para iniciar su nueva vida tras despedirse de la Casa Blanca. El matrimonio permanecerá en Washington D.C. para que Sasha, su hija menor, pueda concluir el año escolar sin alejarse de su rutina y amigos. Y mientras ella se enfoca en sus estudios y su hermana, Malia, en su trabajo en su pasantía en el mundo del cine; Barack y Michelle disfrutan de su nueva vida haciendo ejercicio o yendo al teatro.

Pero detrás de esta nueva rutina de normalidad, existen ocho años de experiencias en la Casa Blanca que pronto quedarán plasmadas en las páginas de un libro. Tal como los ex presidentes de Estados Unidos que escribieron sus memorias después de salir de la Casa Blanca, Barack venderá la exclusividad de los derechos de su vida como presidente a la casa editorial Penguin Random House en más de 58 mil dólares (£48m), según informes de la cadena BBC.

"La compañía adquirió los derechos mundiales para la publicación de dos libros, uno escrito por el Presidente Obama y otro por su esposa, Michelle", anunció la editorial. Si bien Barack no es el primero en escribir sus memorias, sí es una de las que más se esperan. Su compañero, Bill Clinton obtuvo más de 14 mil dólares por su libro My Life. George W Bush cobró casi 10 mil dólares cuando publicó Decision Points en 2010.

Escribir no será una nueva experiencia pra Barack o Michelle. El ex Presidente tiene en su historial de libros Dreams from My Father y The Audacity of Hope, mientras que la antigua Primera Dama es autora de American Grown. "Con sus palabras y liderazgo cambiaron al mundo y, cada día, con los libros que publicamos en Penguin Random House, aspiramos a hacer lo mismo", expresó el CEO Markus Dohle en un comunicado. "Ahora, esperamos trabajar en conjunto con el Presidente Obama y su esposa para hacer de la publicación de sus libros a nivel mundial yn evento sin precedente", agregó.

El ex Presidente y su familia se despidieron de la casa Blanca el 20 de enero pasado, mientras Donald Trump era investido como el nuevo Presidente de Estados Unidos. Sin esperar a que concluyeran los festejos de su sucesor, Barack, su esposa e hijas partieron rumbo a Palm Srpings, California para despejar su mente e iniciar sus vacaciones al mismo tiempo que daban paso a un estilo de vida completamente diferente al que habían tenido durante los ocho años de mandato de Barack.