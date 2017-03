Luis Miguel a punto de perder su lujoso Rolls Royce por embargo de demanda Su ex mánager exige una fuerte suma de dinero derivada por incumplimiento de contrato, una demanda que ganó el año pasado

Lejos de tener fin, los probemas legales de Luis Miguel parecen acumularse. El cantante inició el año con la noticia de una demanda por parte de Alejandro Fernández, y un mes después su casero lo acusó ante las autoridades por no haber recibido la renta de cuatro meses de la mansión en la que vive el cantante en Miami. A la lista se suma la de su ex mánager, William Brockhaus, quien le ganó una demanda el año pasado y ahora busca cobrar, a como dé lugar, el dinero que le debe El Sol.

William Brockhaus demandó a Luis Miguel por "incumplimiento de contrato", un caso que falló a favor de mánager en 2016. Decidido a recuperar parte del dinero que el cantante le debe, William obtuvo una autorización por la jueza Virginia Phillips, de la corte de Los Ángeles, para embargar el automóvil del mexicano. El carro, un Rolls Royce modelo 2013, valuado en 300 mil dólares, sirve para pagar parte de la deuda del cantante, según informa Televisa Espectáculos.

En los documentos de la corte, obtenidos por Suelta la sopa, es visible que la juez da la opción al cantante de entregar voluntariamente el auto; de no ser así, las autoridades tienen la libertad de decomisarlo si es que lo ven en un lugar público. En caso de que el cantante no acepte, podría ser arrestado y multado por no cumplir los mandatos de la jueza.

Este no es la única acusación legal en la agenda de Luis Miguel, de la que tampoco ha hecho comentario alguno. La demanda que Alejandro Fernández impuso en contra de él es muy reciente y también bajo las acusaciones de incumplimiento. El Sol y El Potrillo habían planeado una gira durante el año pasado pero Luis Miguel no concluyó con las negociaciones, haciendo perder millones de dólares al hijo de Vicente Fernández.

Por si fuera poco, el casero de Luis Miguel había dado como fecha límite este miércoles 1 de marzo para recibir el dinero por los cuatro meses de atraso en el alquiler de la lujosa mansión que habita en Miami; sin embargo, aún es incierto su el cantante liquidó la deuda de su actual hogar o si en los próximos días tendrá que verse obligado a cambiar de dirección.