Beyoncé cancela en Coachella y Lady Gaga ocupará su lugar La intérprete de 'Formation' está embarazada de gemelos

Siguiendo las indicaciones de sus doctores, Beyoncé decidió no participar en el Festival de Coachella en abril próximo. En una declaración de la compañía de Beyoncé, Parkwood Entertainment y Goldenvoice, la promotora detrás del festival, se dio a conocer que la cantante había optado por esa decisión, debido a que los médicos le ordenaron tener una agenda menos rigurosa en los próximos meses. Además de anunciar la ausencia de ‘Bey’, Goldenvoice y Parkwood, señalaron que la cantante está confirmada para la edición del festival del 2018.

VER GALERÍA Beyoncé en los GRAMMY. Foto: Getty Images

Los organizadores del evento han encontrado en Lady Gaga a la perfecta sustituta de Beyoncé, quien se presentaría el 15 y el 22 de abril. Para la intérprete de Halo, esta participación habría su primera vez como una de las artistas principales del evento. A través de sus redes sociales, Gaga confirmó que estará en el escenario de Indio, California y compartió el cartel del evento.

La última vez que Beyoncé se dejó ver sobre un escenario, fue en la pasada entrega de los GRAMMY, donde hizo una excelente actuación y además fue premiada con dos gramófonos por su aclamado Lemonade. Desde antes de estos premios, se empezó a especular su participación en Coachella, pues al anunciar que estaba esperando gemelos, mostró una pancita muy crecida. Ni la cantante ni su esposo, el rapero Jay Z, han detallado cuantos meses tiene de gestación.

VER GALERÍA Lady Gaga ofreció una espectacular presentación en el medio tiempo del Super Bowl LI. Foto: Getty Images

Aunque su estado le impida presentarse en Coachella, eso no quiere decir que no pueda salir de casa. El pasado fin de semana fue fotografiada en una fiesta previa a los Oscar al lado de su marido. En su sitio oficial, la intérprete de Formation publicó algunas fotografías de su asombroso look; un gran vestido turquesa con unas increíbles joyas.

VER GALERÍA Beyoncé disfrutó de las fiestas del fin de semana de los Oscar. Foto: Beyoncé.com