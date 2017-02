Wisin y su familia vivieron momentos de dolor con el fallecimiento de Victoria Yomara Ortiz, esposa de Wisin, habla por primera vez sobre la muerte de su bebé: ‘Me unió mucho más con mi pareja y mis hijos’ Victoria, la tercer hija del cantante con su esposa, nació con un extraño síndrome

Perder un hijo es un dolor que ningún padre debería vivir, y eso lo saben bien el reggaetonero Juan Luis Morera -conocido artísticamente como Wisin- y su esposa, Yomara Ortiz, quienes perdieron a su pequeña Victoria, en septiembre pasado. El artista ya había hablado de esta dolorosa experiencia, pero su mujer se había mantenido en absoluto silencio. A casi seis meses de ese difícil momento, Yomara ofreció una entrevista en la que habló de la profunda tristeza que invadió a su familia.

“Todo esto me enseñó a mí el valor de las personas que uno tiene a su lado, y me unió mucho más con mi pareja y con mis hijos Yelena y Dylan”, aseguró a la radioemisora Nueva Vida 97.7 FM. Cuando Yomara cumplió cinco meses de embarazo, los doctores detectaron que el bebé tenía un extraño síndrome. A través de unos exámenes médicos, se reveló que la niña padecía el síndrome de Patau, una malformación en los cromosomas también conocida como trisomía 13. La adolorida madre recordó las palabras de consuelo que su hija mayor le dijo cuando murió Victoria. A pesar de ser una niña de nueve años, Yelena tuvo las palabras más acertadas para confortar a su mamá: “Dios no nos dijo cuánto tiempo tendríamos a Victoria, pero el tiempo que la tuvimos fuimos muy felices”.

Los doctores les dieron la opción de interrumpir el embarazo, pero tanto Yomara como su esposo decidieron seguir adelante y aceptar con valentía lo que venía. Victoria nació a principios de septiembre y durante ese tiempo, Wisin y su esposa mantuvieron informados a sus seguidores sobre la evolución de la pequeña. Con un mes de edad, la bebé murió el pasado 30 de septiembre de 2016. En su cuenta de Instagram, el intérprete dio a conocer la noticia del deceso de su hija con un conmovedor mensaje.

La publicación estaba acompañada con una fotografía de Yomara junto a la incubadora con su bebita. "Gracias mi Dios por un mes de vida, un mes de Victoria. Dios da, Dios quita. ¡Bendito sea el nombre del Señor! Princesa Victoria te volveré a ver en el cielo. Qué dolor tan grande tengo. Dios ayúdame. Aprovecho para agradecer a millones de personas que estuvieron orando por nuestra familia y por nuestra Victoria. Gracias porque en todos los gestos y palabras que tenían con nosotros pudimos ver a Dios. Cada día misericordia. Mi princesa acaba de fallecer".