La dramática relación del Príncipe Carlos y la Princesa Diana será llevada a la televisión A pesar de que la vida de Lady Di ha inspirado varias series, libros y películas, ninguno se había centrado en los conflictos de su matrimonio

No es un secreto que el matrimonio del Príncipe Carlos y la Princesa Diana tuvo conflictos a finales de los años 80s. Ambos tuvieron un distanciamiento muy marcado que culminó en su divorcio el 28 de agosto de 1996, luego de 15 años casados. Aunque varios detalles de su separación y las infidelidades de su matrimonio salieron a la luz, aún hay secretos y suposiciones que sólo los involucrados conocen; sin embargo, es justo esa línea la que seguirá la serie Feud para su segunda temporada, en la que abordará los años conflictivos durante el primer matrimonio del heredero al trono real británico.

Aún faltan días para el estreno de Feud, serie original de FX y creada por Ryan Murphy, la mente detrás de Glee y American Horror Story -por mencionar algunas-. La primera temporada se centrará en la famosa pelea en Hollywood de las actrices Bette Davis y Joan Crawford. Y mientras el público espera ver personificada esta disputa, el productor anunció que la cadena ya dio luz verde para la segunda temporada que se enfocará en los días no tan felices de Carlos y Diana de Gales.

“No quiero hacer otra pelea de mujer y mujer y, ciertamente, nunca haría otra pelea de Hollywood porque no creo que pueda superar a Bette y a Joan”, contaba Ryan sobre el futuro de su serie. “Estoy interesado en que este show sea un two-hander que sea realmente sobre el dilema humano del dolor y el malentendido. Y creo que necesitas un largo periodo, tal vez de 20 a 40 años, para tener una gran historia”, declaró a The Hollywood Reporter hace unos días, en donde parecía dar pistas sobre lo que tenía en mente.

La serie basada en la realeza, está planeada para televisarse a principios de 2018. Los actores que personificarán a Lady Di y su esposo aún no han sido anunciados, a diferencia del guionista Jon Robin Baitz, quien co-escribirá la serie junto a Murphy.

Feud no es la primera serie en tomar como referencia a la Familia Real Inglesa para crear guiones. Lady Di ha sido un referente cultural incluso dos décadas después de su muerte, el 31 de agosto de 1997 al interior del Túnel de l'Alma, junto a su entonces novio Dodi Al-Fayed. Además de inspirar libros y ser referente de estilo y belleza, la mamá de los Príncipes William y Harry, es el tema que varias películas, como Diana (protagonizada por Naomi Watts) y The Queen, enfocada en la reacción de la realeza tras la muerte de la Reina de Corazones. Incluso la serie de Netflix, The Crown, que se basa en la vida de la realeza inglesa, planea llevar a la pantalla chica la vida de Diana y Carlos.

La Princesa Diana, de soltera Diana Spencer, y el Príncipe Carlos se casaron el 29 de julio de 1981 en una majestuosa ceremonia digna de la realeza. Ambos se dieron el "sí, acepto" en la Catedral de San Pablo en Londres. En 1992 Diana se separó del hijo de la Reina Isabel, y concluyó su divorcio el 28 de agosto de 1996. Justo un año después, Diana falleció en un accidente automovilístico mientras huía de los paparazzi en París.