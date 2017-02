Rihanna se convierte en la persona 'Humanitaria del Año' por la Universidad de Harvard Su buena voluntad la hicieron acreedora a este reconocimiento

En su carrera como cantante, Rihanna es una de las más exitosas que no para de trabajar en nuevos discos y giras. Además, hace espacio en su agenda para dedicarse a diseñar, un ejemplo que como empresaria ha servido para miles de jóvenes que escuchan su música. Pero las labores de la barbadense no terminan ahí, si bien podría dedicarse a disfrutar de la buena vida sin preocupación alguna, la chica de 29 años tiene un gran corazón y se enfoca en ayudar a la gente de su país natal a superarse y, en el peor de los casos, a tratar enfermedades complicadas como el cáncer de mama. Esa generosidad no pasó desapercibida ante la prestigiosa universidad Harvard, en donde recibió un reconocimiento por su filantropía.

La universidad eligió a Rihanna para otorgarle el reconocimiento Peter J. Gomes Humanitarian Award en el campus de Massachusetts. Lo motivos que llevaron a la institución a elegir a la cantante son muchos, pero todos ellos asociados con la buena voluntad que ha tenido con la gente, reflejada en sus incontables causas caritativas.

Quizá la más importante fue haber construido un centro de última generación dedicado a la oncología y la medicina nuclear. El lugar sirve para diagnosticar oportunamente y tratar el cáncer de mama en el Hospital Queen Elizabeth, ubicado en Bridgetown, Barbados. Por si fuera poco, también participó en la creación de un programa de becas de la Fundación Clara y Lionel. Con ella, apoya económicamente a la juventud caribeña que busca superarse y estudiar en Estados Unidos.

En varias ocasiones, Rihanna ha declarado que para ella es "todo un honor poder regalar educación". La cantante considera que "La educación superior otorga perspectiva y oportunidades. Estoy muy contenta de poder participar en esto", explicó a USA Today sobre la fundación que creó en 2012, en donde además se enfoca en financiar proyectos enfocados a la salud, arte, educación y cultura. ¡Rihanna sí que brilla como un diamante!

Esos actos desinteresados fueron los que la llevaron a conocer en persona al Príncipe Harry durante su reciente viaje a El Caribe. La barbadense y el inglés hicieron clic de inmediato y se llevaron tan bien que la buena química entre ellos se veía a distancia. Rihanna apoyó al Príncipe en su labor para prevenir y detectar a tiempo el virus de VIH, y junto a él se hizo una prueba ante la gente para corroborar que no hay nada de qué preocuparse.

El reconocimiento que recibió Rihanna se otorga únicamente a las personas que han propiciado cambios sociales positivos. Entre los anteriores galardonados destaca el actor, James Earl Jones; la joven defensora de los derechos de las mujeres, Malala Yousafzai; y el ex Secretario General de las Naciones Unidas, Ban Ki-mon.