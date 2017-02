¿Incómodo? Selena Gomez y The Weeknd coinciden en París con la ex, Bella Hadid Mientras Selena acompaña a The Weeknd en su tour europeo, Bella se enfoca en la Paris Fashion Week

El mundo no parece tan grande para Selena Gomez y The Weeknd, en especial si su círculo de amistades y citas con conocidos coinciden con el de la ex del cantante, Bella Hadid. Selena aprovechó que su agenda no está tan apretada para viajar al lado de su nuevo novio durante su gira. Después de sorprenderlo en Ámsterdam, ambos cantantes volaron rumbo a París para el concierto que Abel Tesfaye -verdadero nombre del también compositor- tienen en la ciudad francesa. Lo que quizá no se esperaban era que la ex del cantante, la modelo Bella Hadid, también se encontrara en París, una coincidencia un poco incómoda para los tres.

Mientras Selena y The Weeknd se sumergían en el romanticismo de París para demostrarse el cariño que siente el uno por el otro, Bella optaba por salir a recorrer las calles parisinas. El hotel La Réserve en el que se hospeda la pareja, queda a sólo unas calles del George V, en donde Bella se ha estado hospedando desde hace unos días.

Contrario a lo que muchos piensan, Bella no estaba ahí para hacer de la escapada de su ex y Selena algo incómodo. La modelo no se encuentra en un viaje de placer, en realidad la modelo está ahí por motivos más importantes en su carrera, como desfilar en la Paris Fashion Week, en donde los ojos de las celebs y los expertos en moda se centran para ver los avances de las tendencias primavera-verano que podrán lucir este año.

Pero, ¿por qué es tan incómodo que los tres se encuentren en el mismo lugar? Sencillo, después de dos años de relación, The Weeknd y Bella Hadid se separaron en noviembre pasado y sólo una semana después, él parecía muy divertido al lado de Selena Gomez. Por si el drama no fuera suficiente, la cantante forma parte del exclusivo grupo de amigas de Taylor Swift, en el que también se encuentra Gigi Hadid, hermana de Bella. Las chicas Hadid consideraron el nuevo romance de Selena como una "traición".

Sin embargo, ni a Gomez ni a su nuevo novio les ha importado mucho la opinión de Bella o Gigi, pues continúan conociéndose como pareja y creando nuevas historias juntos al rededor del mundo. Un par de semanas atrás, ambos se la pasaron increíble en Italia en donde visitaron varios museos al mismo tiempo que daban rienda suelta a su relación. Bella, en cambio, disfruta de su soltería y se enfoca en su trabajo que le ha regalado varias imágenes de ella en poses muy sexy, mismas que la modelo comparte con el mundo en sus redes sociales.