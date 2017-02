Kellyanne Conway, la asesora de Trump, es criticada por subir sus pies a un mueble de la Oficina Oval Sucedió mientras Donald Trump se reunía con los líderes de varias universidades afroamericanas

Kellyanne Conway, la controvertida asesora de Donald Trump, ha desatado una trifulca en las redes sociales debido a que fue fotografiada con los pies arriba de uno de los muebles de la Oficina Oval, la sección más histórica de la Casa Blanca. Sucedió mientras Donald Trump se reunía con los líderes de varias universidades afroamericanas y la furia de los internautas no se hizo esperar.

Aunque por el ángulo de la imagen parece que Kellyanne se encuentra descalza, una segunda foto revela que la asesora lució un par de zapatillas color beige. Aún así, se desató una ola de críticas y comentarios hacia Conway, quien aún no se ha pronunciado al respecto. Los defensores de la rubia respondieron publicando algunas imágenes de Obama, mismas que lo muestran con los pies encima del escritorio de la Oficina Oval. “Yo prefiero poner los zapatos encima de un sillón en vez de esto”, escribió Amy Lutz.

A finales de enero Kellyanne fue criticada por usar un abrigo tricolor durante la investidura de Trump. Las prendas de Ivanka y Melania Trump acapararon la admiración de millones de fashionistas alrededor del mundo; Ivanka con una creación de Carolina Herrera, Melania con un vestido diseñado por ella misma (aunque con la ayuda de Hervé Pierre). Las famosas Trump deslumbraron a todos, pero el abrigo de Conway, el cual tiene un costo de casi $4000, fue el hazmereir los fanáticos de la moda.

“Perdón si ofendí a quienes solamente usan licras negras vistiendo un poco de color”, comentó Kellyanne al portal The Hollywood Reporter. Esta no es la primera vez que Kellyanne se convierte en el blanco de las burlas por sus modales y atuendo. El programa Saturday Night Live se ha burlado de la preferencia que tiene la rubia por los vestidos sin manga. “Yo me puedo poner un par de zapatos y medias e inmediatamente presentarse en cualquier programa”, aseguró la asesora.