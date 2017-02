Shannen Doherty y su esperado adiós al tratamiento contra el cáncer de mama La actriz de 45 años se encuentra a la espera de los resultados que confirmarían si ha vencido o no la terrible enfermedad

Shannen Doherty tiene una muy buena noticia que compartir con sus seguidores: ha finalizado el tratamiento contra el cáncer de mama que le detectaron en 2015. Durante seis semanas, la actriz se sometió a sesiones de radioterapia que, a pesar de ser muy fuertes y dejarla agotada por días, mostró su mejor cara para hacer frente a la terrible situación a la que se ha estado enfrentando. Ahora la actriz revela que hay una luz al final del túnel y sólo se encuentra en espera de los resultados que determinarán si está sana o debe continuar bajo tratamiento médico.

"Ahora que he terminado la quimio y radioterapia, el juego de la espera está aquí. Esperando por el resto. Esperando a ver si estoy limpia o no. Por la reconstrucción. Esperando. Creo que cuando tienes cáncer siempre hay algo que esperar. Para aquellos que lo saben... espero con ustedes", escribió junto a una fotografía que tomó en octubre pasado, cuando finalizó el tratamiento de quimioterapia.

Para Shannen, esta noticia es muy grande en especial por la dura batalla que ha tenido contra la enfermedad y que sus amigos, familiares y admiradores han podido ver a detalle gracias a sus publicaciones de Instagram.

Dos años atrás, Shannen Doherty se enfrentaba a la noticia médica que le cambiaría por completo la vida: sus doctores le habían detectado cáncer de mama. Aunque al principio quería mantener su condición en privado, la batalla legal contra su representante -quien no pagó el seguro médico y evitó que la actriz se atendiera a tiempo para prevenir la enfermedad-, la obligaron a hacer público su problema de salud.

Shannen optó por convertir su cuenta de Instagram en un diario público en el que documenta los altos y bajos de su tratamiento, pero lo que ha sorprendido a muchos es su gran ánimo para luchar contra la enfermedad y salir adelante. Aunque la dosis de medicamentos ha disminuido, aún no quiere alardear sobre su recuperación. "No creo que mi médico o yo queremos cantar victoria y decir que ya todo ha pasado porque aún no lo sabemos. Ir de eso a un mal resultado podría ser devastador. Mantenernos firmes y sobre el tema es una forma más segura de resguardar el corazón", agregó la actriz de Beverly Hills 90210 en su reciente publicación en Instagram.

Shannen no ha estado sola en esta dura batalla. Junto a ella y animándola está su esposo Kurt Iswarienko, su mamá Rosa Elizabeth y su gran equipo de médicos y asistentes que cada semana la ayudan con el doloroso tratamiento. La actriz presentó no sólo a los doctores que la atendieron en esta difícil etapa, también dio nombre y personalidad a las máquinas de radioterapia que debía visitar cinco veces a la semana durante seis semanas. "Ella es Maggie. La he visto cinco días a la semana por lo que parece ser una eternidad. Tenemos una relación de odio y amor. La amo porque ella es parte del tratamiento que recibo para salvarme la vida. Es impresionante cómo hemos avanzado con la tecnología", escribió Doherty al lado de una fotografía en la que posa junto a la máquina.

Si bien los resultados aún no son certeros, los admiradores de Shannen Doherty la animan y le desean lo mejor en su próxima visita al médico, esperando que la siguiente noticia sea que por fin ha vencido el cáncer de mama. Tan sólo hace unos días, la actriz publicó un video bailando con su esposo en casa. Su melena empieza a salir después de aquel necesario corte al ras y su semblante se nota mejorado, al igual que su humor.