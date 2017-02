Aunque lo llamó ‘poco caballero’, Rebecca de Alba dice que Ricky Martin ‘merece toda la felicidad del mundo’ Tras escuchar la noticia sobre el compromiso de Ricky Martin, Rebecca de Alba desea que su exnovio sea una persona ‘sumamente feliz’

El noviembre del año pasado Ricky Martin confesó a Ellen DeGeneres que se había comprometido con Jwan Yosef, el artista sirio-sueco con quien ha mantenido una relación de más de un año. "Es un artista conceptual y yo soy coleccionista. Empecé a buscar y vi sus obras y me volví loco, porque realmente me gusta mucho lo que hace, es muy original, y contacté con él", explicó el cantante puertorriqueño. "Y luego le coleccionaste a él", bromeó Ellen, provocando la risa del cantante y el aplauso del público.

Muchas personas conocen a la modelo y presentadora Rebecca de Alba como la única mujer con quien Ricky ha sostenido una relación pública. Aunque el boricua y la mexicana fueron amigos durante varios años, en el 2013 Rebecca publicó un ‘tweet’ donde dejó claro que su amistad con el cantante había deteriorado, pues declaró que “él no se ha portado a la altura como persona ni como caballero”.

Tras escuchar la noticia sobre el compromiso de Ricky Martin y Jwan Yosef, Rebecca contó a las cámaras de Suelta La Sopa que su ex “es un ser humano tan valioso, que merece toda la felicidad del mundo”. La oriunda de Zacatecas parece haber olvidado su enojo ya que dijo no tener “más que palabras positivas y llenas de cariño; de mucho amor por la larga amistad, por la relación que tuvimos tantos años. Él merece ser una persona sumamente feliz”.

En los noventas Ricky y Rebecca estaban muy enamorados y tenían planes de casarse y formar una familia juntos. Sin embargo, según reveló la periodista Martha Figueroa, aquel sueño no se pudo materializar debido a que el intérprete de A medio vivir tuvo que cumplir ciertas reglas de un contrato discográfico.

De acuerdo a la periodista, en ese entonces Ricky aún estaba forjando su camino a la fama y firmó un importante contrato con la disquera Casablanca Records. La casa discográfica pertenecía a Tommy Mottola, el esposo de Thalía, y solía tener ciertas cláusulas en los contratos del talento que grababa con él, entre ellas decir adiós a cualquier relación sentimental y no contraer matrimonio, pues eso afectaría a su imagen pública. Con esa condición clara, Ricky tuvo que decir adiós a Rebecca un año antes de que terminara su contrato.

Por si fuera poco, en una entrevista con el programa Historias Engarzadas, la presentadora de 52 años confesó a la periodista Mónica Garza que, cuando aún eran pareja, perdió un bebé de Ricky: “Intentamos. No se pudo. Tuvimos una pérdida, sí. Íbamos a ser papás y no se dio y no es ninguna tragedia y no es algo terrible, ni se acaba el mundo. Por eso cuando la gente ataca esta relación no se imagina lo doloroso que puede ser la pérdida de una personita”.

Aunque ya se comprometió, el intérprete el astro puertorriqueño aún no fija el día de su boda, pero aseguró que será un gran evento: “La voy a hacer en grande. Pienso hacer mucho ruido; boda de tres días”.