¿Qué tiene que decir Alejandro Fernández sobre la demanda contra Luis Miguel? El hijo de Vicente Fernández y El Sol habían prometido a sus fans una gira en 2016, pero Luis Miguel no cumplió con el contrato

Los admiradores de Luis Miguel y Alejandro Fernández esperaban verlos juntos sobre el escenario durante una gira que ambos planeaban iniciar a principios de 2016. Sin embargo, las circunstancias han cambiado y ahora los dos talentos se unirán pero en la corte y, quizá, sólo con sus abogados de por medio. Lo que pintaba para ser un encuentro inigualable en la música romántica y con mariachi de estas dos grandes figuras mexicanas, ahora es un pleito del que ninguno había dado declaraciones, hasta este fin de semana, cuando Alejandro Fernández hizo frente a los medios de comunicación y aceptó que hubo un incumplimiento por parte de Luis Miguel.

"Ahorita sólo se puede hablar con los abogados. Yo estoy nulo, no puedo abrir la boca ni puedo decir nada. Las cosas legales las van a ver los abogados", dijo un poco intimidado por enfrentar el tema durante el lanzamiento de su nuevo disco Rompiendo fronteras, en su natal Guadalajara. "Estoy incapacitado para contestar esas preguntas porque me podría meter en muchos problemas. Tengan paciencia. Mucha", aclaró con una risa nerviosa que delata que hay varias cosas ocultas sobre este caso.

El Potrillo también fue cuestionado por una reciente fotografía que publicó en su cuenta de Instagram, en donde aparece durante un atardecer con un enfoque en el que parece sujetar el sol mientras se oculta en el horizonte. "Me encanta tener al Sol en mis manos", escribió hace una semana cuando publicó la instantánea.

El mensaje se tomó en doble sentido, uno dando referencia a su foto, y otro como si intentara burlarse de Luis Miguel por la demanda que entabló en su contra. "No sé por qué se lo tomaron tan enserio. No fue nada personal, me salió del alma", expresó Alejandro sobre la polémica postal.

Luis Miguel, por separado, ha mantenido el hermetismo en cuanto a la demanda de Alejandro Fernández. Para el cantante de 47 años de edad, este no es el único problema legal al que se enfrenta actualmente. Hace unos días, el programa Suelta la sopa reveló que el hermano de Alejandro Basteri podría estar metido en otro problema legal por el adeudo de cuatro meses en la renta de la mansión en Los Ángeles en la que vive.

El intérprete de O tú o ninguna tampoco hizo frente público a estas acusaciones, en cambio días antes de que salieran a la luz, se mostró muy tranquilo en Las Vegas, en donde accedió a tomarse fotos con los admiradores que lo reconocieron.

La imagen física de Luis Miguel llamó la atención porque, a un año de haber llamado la atención por su sobrepeso, reapareció mucho más delgado y con un semblante rejuvenecido. Desde entonces, El Sol volvió a la intimidad de su vida privada sin anunciar nuevas fechas de conciertos ni dar avances sobre la serie que narrará su vida y que ya se empezó a grabar.