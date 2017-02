La inesperada revelación de Ricky Martin sobre el actor John Travolta

Sentir fascinación por algún cantante o actriz es de lo más normal, incluso varios famosos han confesado que cuando era más jóvenes sentían una gran admiración por otros colegas. Tal es el caso de Ricky Martin, quien durante su visita al programa Watch What Happens Live With Andy Cohen confesó quien había sido su crush.

El cantante fue cuestionado, vía telefónica, sí en algún momento existió una persona que en algún momento lo hiciera pensar en sus preferencias sexuales. Sin rodeos, el intérprete de Vente Pa’ Acá respondió: "Wow, me estás haciendo retroceder mucho. Hay una escena de Saturday Night Fever con John Travolta en la que tiene ropa interior, se para y se sienta y comienza a acomodarse todo. ¡Todavía lo recuerdo! En ese entonces vi esa película como ocho veces y no sabía ni por qué”, dijo entre risas.

En los últimos días, Ricky ha contado más detalles sobre su relación con el artista Jwan Josef. En entrevista con Andy Cohen, reveló que nadie lo presentó con su prometido, sino que todo se dio a través de Instagram: “Si seleccionas la pestaña de ‘arte’ en la aplicación te muestra varias cosas”, detalló el padre de Valentino y Matteo. Después de ver el perfil de Jwan, decidió escribirle directamente. “No escuché su voz hasta los seis meses de habernos conocido. Platicamos de arte y de cosas cero sexy — en serio, de nada (sexy)”, contó Ricky entre risas. “Luego viaje a Londres y finalmente nos conocimos”.

She's a tad fragile but she'll do. (@rubellcollection thank u for the grand tour) A post shared by Jwan Yosef (@jwanyosef) on Feb 22, 2017 at 7:25pm PST

Desde entonces, se han hecho inseparables y pronto celebrarán su amor en una gran boda. El artista desea que ésta dure tres días y que sea del todo escandalosa. Ricky Martin anunció su compromiso en noviembre pasado en el programa de Ellen DeGeneres. “Se lo propuse yo. Me puse de rodillas y le dije que quería pasar el resto de mi vida con él... Fue muy bonito", detalló.