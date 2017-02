¡Noche de padre e hija por Manhattan! Barack y Malia Obama tuvieron una divertida cita en Broadway

Como cualquier padre e hija, Barack Obama y su hija mayor, Malia, tuvieron una noche muy divertida en Broadway. El ex presidente y su hija fueron a ver The Price, de Arthur Miller, en el teatro American Airlines el viernes por la noche. Las estrellas de la obra no dejaron pasar la oportunidad de tomarse una fotografía con el ex mandatario y su hija, quienes se dejaron ver muy sonrientes.

A su paso por Nueva York, Obama fue tratado como una súper estrella. Al salir de una junta en un edificio en Flaitron District, cientos de personas lo esperaban y lo vitorearon. El ex presidente se dejó ver muy relajado con un sencillo traje y una corbata. Después de esa junta, se reunió con su hija y luego de pasar una agradable velada en Broadway, fueron a cenar a Emilio’s Ballato, un restaurante italiano en Soho.

VER GALERÍA Malia y Barack Obama con el elenco de The Price. Foto: Getty Images

La obra que fue a ver con su hija trata acerca de un oficial de policía llamado Victor Franz, quien siente que su vida ha pasado frente a sus ojos mientras cuidaba a su padre enfermo. Franz y su hermano reúnen todas las posesiones de su padre y deciden venderlas. Al terminar la obra, Barack y su hija fueron tras bambalinas para fotografiarse con los actores Danny DeVito, John Turturo, Mark Ruffalo, Tony Shalhoub y Jessica Hecht.

VER GALERÍA Barack Obama pasó una divertida noche. Foto: Getty Images

Durante su presidencia, los Obama fueron grandes seguidores de las obras de Broadway, especialmente con Hamilton. Los miembros de la familia Obama acudieron durante su administración a puestas teatrales como Memphis, Kinky Boots, Spider-Man: Turn Off the Dark, Sister Act, The Trip to Bountiful, Motown the Musical y The Addams Family.

VER GALERÍA Antes de reunirse con su padre, Malia fue fotografiada caminando por el barrio de Soho. Foto: Getty Images

Ésta es la primera vez que el ex presidente se deja ver, tras sus merecidas vacaciones en el Caribe. Según reporta el Daily Mail, Michelle Obama no lo acompañó en esta escapada, pues el jueves fue fotografiada en Washington DC al salir de su clase de soul cycle. Al dejar la presidencia, los Obama decidieron quedarse a vivir en Washington DC para que su hija menor, Sasha, termine la escuela. En tanto, Malia está viviendo en Nueva York y haciendo un internado en Weinstein Company, antes de entrar a Harvard en otoño próximo.