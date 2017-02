Jorge Ramos y su mensaje de unión en los Premio lo Nuestro: 'No nos vamos a callar y no nos vamos a ir' El periodista alzó la voz a favor de la unión latina y puso el toque político en la entrega de premios

Antes de presentar el show de Ricky Martin en la entrega de Premios lo Nuestro 2017, Jorge Ramos tomó el micrófono para enviar un poderoso mensaje de unión a los actuales gobernantes de Estados Unidos, en especial al presidente electo Donald Trump. En medio de una noche en la que el talento latino alzó la voz para reiterar la unión que debe haber entre la gente, el periodista de Univisión se encargó de poner el toque político de la noche.

Relajado, con una mano en el bolsillo y en la otra portando el micrófono, Jorge Ramos destacó su presencia en el escenario de la American Airlines Arena para hablar sin rodeos. "Todos sabemos lo que está pasando en este país", expresó. "Hay mucha gente que no nos quiere aquí y que quiere crear un muro para separarnos, pero este también es nuestro país y no nos vamos a dejar" dijo tajante mientras la multitud gritaba apoyándolo.

"Somos cerca de 60 millones de latinos y gracias a nosotros Estados Unidos come, crece y, como lo hemos visto esta noche, canta y baila. Cuando nos ataquen, no nos vamos a sentar, no nos vamos a callar y no nos vamos a ir. Todos estos grupos hablan por nosotros y es muy importante que no se queden callados", continuó antes de dar paso a un video que enaltece el orgullo latino.

Ramos presentó el clip 5 latinos extraordinarios que pusieron en alto a Estados Unidos, entre ellos la gimnasta olímpica Laurie Hernandez, la actriz América Ferrera de padres hondureños, el director mexicano de cine Alejandro González Iñárritu, la modelo Jilliam Mercado y, para finalizar, el ganador del Tony, Emmy, Grammy y nominado al Oscar, Lin Manuel Miranda.

"Este también es nuestro país y no nos vamos a dejar, no nos vamos a callar", el mensaje de @jorgeramosnews en #PremioLoNuestro. pic.twitter.com/ZxAKM8kWOv — Univision Noticias (@UniNoticias) 24 de febrero de 2017

Esta noche, las voces latinas se escucharon más unidas que nunca, tras de las políticas migratorias que Trump ha aprobado y las que espera cumplir enviando a los inmigrantes -en su mayoría latinos- a su país de origen. Jorge Ramos no fue el único en enviar un mensaje similar, Romeo Santos, al aceptar su premio a la Excelencia, alzó la voz para recordar al público que "necesitamos más amor, menos envidia y todos necesitamos respeto".

Así como ellos, Prince Royce, Livia Brito, Becky G y la conductora de la noche, Lucero, hicieron un llamado a la unión asegurando que todos son latinos y demostrando su apoyo a los inmigrantes, en especial a los mexicanos.