‘He dado absolutamente todo por él’, dice Lucía Villalón antes de asegurar que jamás volverá con ‘Chicharito’ Lucía no recibió el apoyo que ella esperaba mientras afrontaba problemas de salud: ‘En unos momentos así esperas que la persona con la que vas a casarte este a tu lado y, si no lo está, significará algo’

Esta semana Lucía Villalón habló en exclusiva con ¡HOLA! sobre la disolución de su relación con Javier Hernández, alias ‘Chicharito’. La periodista dijo que recibió poco apoyo por parte de su ahora ex-pareja mientras ella afrontaba graves problemas de salud, los cuales la llevaron al quirófano el diciembre pasado: "Él no estuvo a mi lado cuando yo más le necesitaba... Vino, pasó de puntillas... y después prefirió irse de vacaciones".

“En unos momentos así esperas que la persona con la que vas a casarte esté a tu lado y, si no lo está, significará algo” exclamó la española esta semana ante las videocámaras de Al rojo vivo, donde también aclaró que jamás volverá con Javier. “Nunca digas nunca, pero no — no quiero”, contestó tajantemente la guapa mujer, quien se encontraba en el Fashion Fest Madrid 2017.

Así mismo, Lucía contó que no se arrepiente de haber entablado una relación de más de dos años con el jugador: “No me arrepiento de nada. Yo he hecho lo que creía que era oportuno y lo mejor en ese momento. He dado absolutamente todo por él y por mi relación y estoy muy orgullosa de ello”. “¿Tú corazón sigue abierto”, preguntó el periodista de Telemundo a la española. “Por supuesto”, contestó Lucía.

Gracias al apoyo de sus amistades y sus padres, quienes fueron retratados acompañando a su querida hija en estos momentos tan difíciles, la periodista sigue mirando hacia el futuro con ilusión y optimismo: “De amor nadie se muere. Ahora hago mi vida, paso más tiempo con la gente que quiero y disfruto de mi trabajo. Sé que llegarán cosas mejores, porque creo que me lo merezco”.