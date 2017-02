Lin-Manuel Miranda acudirá a la entrega de los Oscar con su mamá De ganar el Oscar, el actor se convertiría en un EGOT; esto quiere decir que en su colección hay un Emmy, dos GRAMMY, un Tony y al fin, el anhelado Oscar

Para Lin-Manuel Miranda el hecho de estar nominado en los Oscar es ya un premio. El actor, de ascendencia puertorriqueña, está nominado como Mejor Canción por How Far I'll Go, de la película Moana. “Me siento súper orgulloso de ser parte de la conversación, pero para mí el premio es ser nominado y poder ir a la fiesta", dijo Miranda en entrevista con Efe. Miranda apenas y puede creer su suerte y para hacer de esta noche algo inolvidable, decidió ir acompañado por una persona muy especial: su madre. “Poder ir a los premios y encontrar (gente vestida de) etiqueta y llevar a mi mamá que siempre veía los premios conmigo desde que era chiquito, ese es el premio para mí”.

VER GALERÍA El actor asegura que para él, lo más grandioso de la noche de los Oscar será estar acompañado por su mamá. Foto: Getty Images

El también productor comparte la nominación en la categoría de Mejor Canción con The Empty Chair, de Jim: The James Foley Story; Can't Stop the Feeling, de Trolls, y City of Stars y Audition, ambas del musical La la land. En caso de que Miranda resultara ganador, lograría lo que pocos han sido capaces: ser parte de los EGOT. Eso significa que el Oscar es el único premio que falta en su colección, pues anteriormente recibió un Emmy, dos GRAMMY y un Tony.

En Hollywood sólo hay 12 EGOT y estos son: Rita Moreno, Helen Hayes, Whoopi Goldberg, Richard Rodgers, Mel Brooks, Audrey Hepburn, Mike Nichols, John Gielgud, Marvin Hamlisch, Jonathan Tunick, Scott Rudin y Robert Lopez.”(Rita Moreno) es la latina en el club EGOT, por ella es que me fijé en el club, no viene con chaquetas, no viene con dinero ese club; pero Rita Moreno es un EGOT. Mi héroe y amiga mía”, señala el creador del reconocido musical Hamilton.

Sobre la canción que lo llevó a estar nominado en los Premios de la Academia, Miranda describió que obtuvo inspiración de sus experiencias personales. “Fue uno de esos momentos, porque en el viaje de Moana, ella no es alguien que odia donde vive, a ella le encanta su isla, le encanta su gente, le encanta su herencia; pero a la misma vez tiene esta voz por dentro que la está llamando a ser algo más grande", indica el compositor. "Yo sentí eso. Yo me acuerdo que siendo de 16 años quería una vida en entretenimiento y no saber cómo lograrlo", recuerda.