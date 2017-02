George Clooney toma precauciones por el embarazo de su esposa: ‘Amal evitará los lugares donde no es bienvenida’ La abogada de 39 años está esperando gemelos y junto con su esposo, decidieron dejar de viajar a lugares peligrosos

George Clooney y su esposa, Amal, están tomando todas las precauciones necesarias para evitar cualquier contratiempo durante el embarazo de la abogada, quien está en la dulce espera de gemelos. En una entrevista con Paris Match, Clooney detalló que están reconsiderando los viajes a lugares que pudieran representar un peligro. También admitió que están siendo muy cautelosos desde que se enteraron que se convertirían en padres.

VER GALERÍA George y Amal han decidido dejar de viajar a lugares peligrosos y aún no saben en donde se establecerán tras la llegada de sus bebés. Foto: Getty Images

“Hemos decidido ser más responsables, evitar el peligro”, dijo a la publicación francesa. “No iré al sur de Sudán ni al Congo. Amal no viajará más a Irak y evitará los lugares donde no es bienvenida”. Amal es una abogada internacional defensora de los derechos humanos y ha visitado algunos de los lugares más arriesgados para atender a sus clientes. Recientemente tomó el caso de Nadia Murad, una persona que sobrevivió al tráfico humano. Entre otros casos que ha llevado, se encuentra el de un periodista detenido en Egipto y la defensa de Mohamed Nasheed, antiguo presidente de Maldivas.

VER GALERÍA Amal Clooney fotografiada en Londres con su baby bump. Foto: Grosby Group

El actor de películas como Ocean’s Eleven también habló sobre los planes que tienen después del nacimiento de los gemelos y admitió que serán una familia del jet-set mientras sus hijos estén pequeños: “Tenemos la oportunidad de vivir entre tres países: Italia, Estados Unidos y Reino Unido”, detalló Clooney, haciendo referencia a las propiedades que poseen en cada uno de ese países. “Pero tan pronto los niños empiecen a ir a la escuela, será necesario escoger en donde establecernos. Mientras, nos seguiremos moviendo de acuerdo a nuestros respectivos horarios”. También aclaró que para ellos es vital estar juntos y confesó que lo más que han estado alejados ha sido una semana.

Sobre su próxima paternidad, el actor se mostró emocionado, pues es una idea que le cruza por la mente todo el tiempo. “¿Cómo no podría estar ansioso por esa gran responsabilidad? ¡Traer un hijo al mundo… incluso dos! Estamos muy felices, muy emocionados, pero también algo nerviosos, es normal. No sé de donde salió el rumor de que vamos a tener un niño y una niña. Ni si quiera nosotros sabemos aún y no queremos saberlo”.