¡Ouch! Así quedó el tobillo de Paulina Rubio tras su caída en pleno show Con la mejor actitud, la cantante se encuentra en recuperación y lista para volver a los escenarios

Paulina Rubio convirtió su aparatosa caída de un escenario en Campeche, México, en el mejor ejemplo de vida que puede darle a sus seguidores. Adolorida, pero de muy buen ánimo, la cantante aprovechó el desliz para ejemplificar al público que aunque haya tropezones en la vida, siempre hay que levantarse con el mejor humor y seguir adelante.

Con esa motivación en mente, adolorida pero de muy buen ánimo, la Chica Dorada volvió a comunicarse a través de las redes sociales con sus admiradores para agradecerles por su preocupación luego del fuerte "guamazo" (golpe), como ella misma ha definido su accidente. La cantante mostró en una fotografía cómo quedó su pierna después de que los médicos la atendieran para aliviar el dolor y verificar que no había una lesión mayor.

"Así está mi pierna esta mañana. ¡Buenos días a todos! Estoy con muchas ganas de volver a entrenar. ¿Y los memes?", escribió junto a la fotografía para despreocupar a sus fans y, de paso, alentarlos a reírse del momento como lo hizo ella. En la imagen, se pueden ver los vendajes que cubren casi por completo el tobillo izquierdo de la cantante que por el momento debe guardar reposo antes de volver a los escenarios.

Paulina se lastimó la pierna durante su reciente concierto en Campeche mientras bromeaba con el público e interpretaba El último adiós. Con un paso en falso, la cantante cayó del escenario alertando a los asistentes y al cuerpo de seguridad que de inmediato corrió a ayudarla. Una vez en pie, bajo una lluvia de aplausos, Paulina demostró su buen ánimo y comentó: "Voy a aprovechar este 'guamazo' para decir algo, ¡todos los seres humanos nos caemos pero nos volvemos a levantar!".

Horas después del incidente, la mamá de Eros y Andrea publicó un video en su cuenta de Instagram para agradecer a todos sus fans por el cariño y la preocupación que mostraron por su salud. "Quiero mandar las gracias a todos los que se han preocupado por mí, los que me han mandado su cariño, su amor, por sus posts, por sus comentarios, por su buena vibra. Bueno, la verdad es que sí me di un 'guamazo', y después del concierto cuando se me bajó la adrenalina y todo esto, me empezó a doler un poquito más", expresa en el clip en el que vuelve a incitar a la gente a reírse del momento con memes, aunque los mensajes de apoyo y buenos deseos son los que destacan en las publicaciones.