Pau Donés, de Jarabe de Palo: ‘Tengo 20% de probabilidades de vivir más de cinco años’ El cantante español señaló que no le teme a la muerte y que ha preferido dejar de preguntar cuánto tiempo le queda de vida

El cantante Pau Donés, de Jarabe de Palo, ofreció una entrevista a la revista XL Semanal, y en ella hizo reveladoras confesiones acerca de la enfermedad que padece. El español de 50 años lleva más de año y medio luchando contra el cáncer, el cual después de darle un breve respiro, ha regresado a su cuerpo. “No sé si me voy a salvar pero doy la cara porque, en teoría, los famosos y los ricos no tienen cáncer. Pues sí, igual que todos. Doy la cara para decir que yo sí lo tengo y para explicar de qué va el asunto”, expresó.

Al cantante nada lo detiene y asegura que su enfermedad no lo ocupará de tiempo completo.

Donés dijo que tampoco le teme a la muerte: “Yo sé que llevo la muerte encima. La muerte a mí no me ronda, la llevo dentro, conmigo. Tengo un gen que ha mutado y que provoca tumores. ¡Es lo que hay!”. El vocalista de la banda señaló: “De momento no me va bien morirme. De momento, tranquilidad: tengo muchas ilusiones por delante”. El cantautor también habló del diagnóstico que le dieron los médicos. Según él, tiene 20% de probabilidades de vivir más de cinco años. “Me gustaría no pensar en el cáncer ni en que dentro de cinco años ya no estoy aquí. Quiero vivir otros 20. Ya no he vuelto a preguntar cuánto tiempo me queda de vida porque no me importa saberlo”.

A pesar del diagnóstico, Pau sigue adelante con sus planes.

Tras esta noticia, el intérprete decidió seguir adelante con el lanzamiento de su nuevo material, así como la gira de conciertos 50 palos, además de la publicación de su biografía. Hizo hincapié en que, a pesar de su enfermedad, procurará que ésta no sea el eje central de su vida. “Al cáncer hay que darle visibilidad. Me interesa desestigmatizar la enfermedad. Pero no quiero que parezca que el cáncer es el protagonista de todo porque, desde luego, de mi vida no lo es”, enfatizó. “Para mí el cáncer es muy poco importante y no me va a arruinar la vida; en todo caso me va a matar. Yo sé que el cáncer me va a matar un día y cuando eso pase ya está; pero, mientras esté vivo, me interesa muy poco”, agregó.

Por difícil que parezca de creer, Donés asegura que el cáncer lo ha hecho feliz, ya que le ha dado grandes enseñanzas, como la de valorar las cosas a las que antes no les daba tanta importancia. “Me estaba perdiendo muchas cosas de la vida. He recuperado cosas que me hacen muy feliz, porque yo no era un tío feliz antes del cáncer y ahora lo soy. ¿Dónde estaba mi felicidad?”.

El compositor confiesa que, a pesar de que todo fluía a la perfección en su vida profesional, el cáncer le hizo detenerse y preguntar qué era lo que estaba haciendo con su vida. “Estaba metido en una bola e iba a toda hostia en una tabla de surf encima de la ola. Entonces, me caí. En los últimos ocho años ha habido muchos conciertos, muchos discos, me iba de cojones… Pero, tío, ¿y tu vida? Esta hostia que me ha dado el cáncer me ha hecho volver a la vida”. Y continuó: “gracias a este toque de atención me he podido dar cuenta de las cosas buenas que me han pasado y he vuelto a sentir emociones que había dejado de sentir y, sobre todo, he vuelto a ilusionarme por la vida”.