No todo es trabajo para Malia Obama en su vida después de la Casa Blanca

Desde hace un mes, Malia Obama dejó de ser una de las Primeras Hijas de Estados Unidos para seguir adelante con su vida como una chica normal de 18 años. Pero ser hija de Barack Obama no garantiza que los años después de vivir en la Casa Blanca serán del todo normales, en especial porque su primer trabajo formal es en Weinstein Co, compañía encabezada por el director de cine Harvey Weinstein. Pero, aunque Malia es una joven muy madura y trabajadora, no todo en su vida es trabajo y también busca cómo divertirse con sus nuevos amigos.

Malia y sus compañeros de trabajo aprovecharon el día libre de principios de semana para darse una escapada a Aspen. En una foto publicada por la diseñadora Monique Lhuillier, se puede ver a la hija mayor de Barack y Michelle Obama en Aspen, Colorado, comiendo en el Nine Bistro. Malia estaba vestida de blanco y con un gorro con las letras USA bordadas al frente. Monique describió la foto tomada el lunes como: "¡¡Feliz día del Presidente!!", junto a los hashtags Aspen, amigos, familia y diversión.

Malia, quien se graduó de la preparatoria en 2016, está tomándose un año sabático antes de enfocar su atención en los estudios universitarios en Harvard, a donde ingresará el próximo otoño. Mientras la hija mayor del ex Presidente de Estados Unidos está viajando por el país y trabajando muy duro en Nueva York, sus padres regresaron a principios de mes a su nueva cada de 4.3 millones de dólares en Washington D.C. después de unas lujosas vacaciones en Palm Springs y la isla Brithis Virgin junto a su amigo Richard Branson.