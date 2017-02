Del orfanato a Nueva York… Así ha cambiado la vida de las gemelas que Madonna adoptó La madre de las niñas murió después de dar a luz, debido a unas complicaciones durante la cesárea

La vida de las pequeñas Stella y Esther ha dado un radical cambio de 180° grados. Las gemelas pronto olvidarán sus días en el orfanato Home of Hope, ubicado en Mchinji, Malawi, al lado de 650 niños en las mismas condiciones de abandono que ellas. Ahora, las niñas son lo único para lo que Madonna tiene atención. Tras completar el proceso de adopción en Malawi, la ‘Reina del Pop’ las sacó de África lo más rápido que pudo y las llevó a Nueva York, donde comenzarán una vida llena de oportunidades.

VER GALERÍA Stella y Esther con outfits de Adidas. Foto: Instagram Madonna

A través de su cuenta de Instagram, la cantante ha publicado un par de posteos sobre las niñas. El pasado fin de semana subió un tierno video de sus hijas en pijama, cantando a todo pulmón Twinkle Twinkle Little Star. Apenas hace unas horas, la intérprete compartió una imagen de Stella y Esther muy sonrientes con un looks idénticos de ropa deportiva de Adidas. En la foto, se alcanza a apreciar a las niñas con unos simpatiquísimos moños color arena en la cabeza.

Poco a poco, las niñas se irán acostumbrando a su vida de lujos entre su mamá y sus otros cuatro hermanos: Lourdes, Rocco, David Banda y Mercy James. Aunque aún no lo saben, las niñas tienen un lazo muy fuerte con David y Mercy, pues ellos también fueron adoptados por Madonna en Malawi. En África, Stella y Esther dejaron dos hermanas biológicas, así como dos hermanastros. Paul Thompson, reportero del Mail Online, viajó hasta la remota comunidad de Kayembe para reportar la reacción de la familia Mwale, al saber sobre la adopción.

VER GALERÍA A principios de febrero, la adopción fue oficial. Foto: Instagram Madonna

Thompson habló con Alinefe, de 15 años,y Tifa Mwale, de 13, hermanas biológicas de las gemelas. Las chicas viven en casa de su padre, Adam Mwale, y comparten la vivienda de ladrillo y arcilla con su madrastra Anna y sus hermanastros, Kennedy y Gladys. Las adolescentes contaron al Mail Online que, desafortunadamente, jamás pudieron conocer a sus hermanas. Viven en tales condiciones de pobreza, que no se podían permitir un boleto de autobús de su comunidad al orfanato, el cual está a 40 millas de su casa.

'Like a big sister!' Lourdes Leon fue fotografiada el verano pasado con las gemelas. Foto: Instagram Madonna

La madre de Stella y Esther murió luego de dar a luz a las niñas por medio de una cesárea, en agosto de 2012. Tras la operación, Patricia perdió mucha sangre y murió al poco tiempo. El padre de las gemelas no tuvo más remedio que dejarlas en el orfanato, pues las condiciones económicas no le permitían llevarlas consigo a casa. Así que desde los cinco días de nacidas, ellas vivieron en Home of Hope; lejos de todo lazo familiar. La casa de los Mwale no cuenta con los servicios básicos; no hay electricidad ni agua potable. Carecen de camas o colchones para dormir y lo hacen en el piso. Ni hablar de electrodomésticos ni nada por el estilo. El único acercamiento que tienen con la tecnología es un viejo teléfono celular, el cual cargan a través de unos cables conectados a una batería de automóvil.

VER GALERÍA Madonna en una de sus tantas visitas a Malawi. Foto: Getty Images

Al enterarse de la adopción de sus hermanas, por medio de la radio, Alinefe dijo sentirse alegre por el porvenir de las niñas: “Estoy muy feliz por ellas. Tendrán una buena educación y podrán hacer realidad sus sueños. Están con alguien que las quiere mucho y las amará por siempre”, comentó al Mail Online. La joven agregó: “Apenas nos enteramos de que ya habían viajado a América, no sé en donde está eso, pero estoy muy feliz por ellas. Les deseo lo mejor para sus vidas. Nunca había escuchado hablar de la persona con la que están ahora (Madonna). ¿Es famosa? Ha de ser muy buena por haberse llevado a las gemelas”.

Mientras Esther y Stella tendrán a su disposición un chef que les prepare comidas especiales, del otro lado del mundo sus hermanas de sangre tratan de sobrevivir con una mezcla de harina y maíz, que en contadas ocasiones es acompañada por un trozo de carne. Alinefe y Tifa sobreviven con 40 centavos diarios. Su padre, quien se desempeña como trabajador rural, apenas y puede ganar -mensualmente- $10 mil kwacha, equivalente a $13 dólares. El destino de las jóvenes aún es incierto, pues según la cultura de su país, están en edad de casarse y procrear niños. En su aldea, las mujeres llegan a tener entre cinco y siete hijos. “Siempre serán nuestras hermanas, pero ahora tienen una nueva vida”, señaló Alinefe.