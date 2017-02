Conan O'Brien disfruta de una completa experiencia turística con tacos y luchas en México Desde su llegada al país, el conductor no ha dejado de participar en toda clase de actividades tradicionales

Partidos de futbol, padrino en una fiesta de 15 años, y hasta actor en una telenovela son algunas de las experiencias que Conan O'Brien ha vivido en su visita a México, en donde se encuentra para grabar el especial Conan Without Borders: Made in Mexico. El conductor de 53 años no quiso desaprovechar su viaje al sur de Estados Unidos para conocer la cultura y las tradiciones que por años han sido reflejadas en televisión y películas en el cine. Una de ellas, la lucha libre, que sorprendió al presentador por los movimientos tan esperados de este espectáculo que sólo conocía por la cinta Nacho Libre.

VER GALERÍA

Impresionado con la técnica de los luchadores, Conan entendió mejor de qué se trata este popular deporte. "Aprendí algunos movimientos mortales de la lucha libre junto al luchador mexicano Cassandro el Exótico. ¡Teman mi ira, enemigos!", publicó muy divertido el presentador en su cuenta de Facebook, en donde mantiene al tanto a sus seguidores de cada nueva experiencia que tiene en México.

La lucha no es lo único que dejó impactado a Conan, un día antes acompañado de su buen amigo Jorge Ramos, probó los auténticos tacos de tortilla blanda, una de las comidas más comunes en la ciudad. O'Brien se enchiló cuando probó una cucharada completa de una de las salsas mientras los clientes que lo veían lo trataban de prevenir con un "¡No!" para que no sufriera con el ardor de la lengua, pero igual lo hizo. El resultado lo comentó él mismo en sus redes sociales: "Ahora soy mexicano. También estoy muriendo".

VER GALERÍA

En vez de descansar en un lujoso hotel, Conan prefiere pasear por la ciudad. El sábado, en su look más elegante acudió a la fiesta de 15 años de una joven mexicana y conmemoró el momento con una fotografía de la chica, sus padres, padrinos de velación y el conductor partiendo el pastel. "¡Feliz cumpleaños, Marisol! Fue un honor ser tu padrino esta noche. Fuiste la quinceañera más elegante", comentó sobre la fiesta.

Ya entrado en las tradiciones familiares, O'Brien aceptó muy emocionado participar en una de las telenovelas que actualmente se producen en el país. La trama en donde hizo su debut en los teledramas hispanos fue Mi adorable maldición, en donde actuó junto a Renata Notni y Pablo Lyle. "Fue un sueño hecho realidad. Amo las telenovelas. Suelo verlas en español cuando estoy en casa", contó al programa Hoy. "Siempre quise estar en una y aquí me dejaron personificar a un hombre que vende quesos".

VER GALERÍA

Sus actividades parecen no tener límite y con una agenda bastante bien organizada, el también cómico pudo jugar un poco de futbol con el seleccionado mexicano Giovani Dos Santos, quien aparecerá en el programa especial de Conan, que se grabará este miércoles para transmitirse por CBS el 1 de marzo.

Conan llegó a México con la intensión de "arreglar los problemas entre Estados Unidos y México", en especial los que recién se generaron con la insistencia de construir un muro en la frontera de ambos países, impulsada por el Presidente Donald Trump. En el especial, tendrá como invitados a Diego Luna y el ex presidente Vicente Fox.

VER GALERÍA

A su llegada a la capital mexicana, Conan bromeó un poco con que el motivo de su visita podría molestar a algunos mandatarios en su país. "Si mi visita enoja a ciertas personas en mi gobierno, es posible que no me dejen regresar, ¿alguien tiene un lugar dónde pueda dormir los próximos cuatro años?", dijo bromeando con un reportero local, quien ofreció su casa para el conductor.