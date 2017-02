¿Quién es la confidente y mejor amiga de Melania Trump? Ines Knauss, su propia hermana La hermana mayor de la Primera Dama también vive en Nueva York y es la persona más cercana a Melania Trump

Tras convertirse en la Primera Dama, la prensa ha escrito bastante sobre la controvertida decisión que tomó Melania Trump al no mudarse a la Casa Blanca. Es muy inusual que la esposa del Presidente de los Estados Unidos no quiera vivir en el tan historiado hogar de Washington D.C., pero según Jason Miller, un representante de los Trump, la eslovena no se ha mudado a la capital debido a que no quiere interrumpir la educación de Barron, su hijo: “A la familia Trump le inquieta sacar a su hijo de 10 años de la escuela a medio semestre”.

Puede existir otra razón por la cual Melania, de 46 años de edad, no quiere dejar Nueva York: Ines Knauss, su hermana mayor, también reside en Manhattan. Según el NY Post, Ines, de 48 años, vive en Park Avenue a dos calles de su hermana. La artista goza de en un departamento de 2 millones de dólares, mismo que pertenece a la Organización Trump.

“Ahora que el Presidente pasa gran parte de su tiempo el Washington, Melania se encuentra bastante sola y se siente forzada a hacer un papel que le parece desconocido: el de Primera Dama”, escribe el Post. La semana pasada Phillip Bloch, un estilista de los Trump, contó a la revista US Weekly que el rol político no le está sentando nada bien a la madre de Barron: “Esta vida es el sueño de Donald, no de ella”.

Foto de Melania Trump publicada por su hermana, Ines Knauss, en Facebook.

La incomodidad de Melania ha llegado a tal grado que dejó de acompañar a su hijo a la escuela y ahora encomienda la tarea al Servicio Secreto. “Antes de la inauguración, Melania solía acompañar a Baron en una SUV blindada a su colegio privado. Pero eso fue antes de que varios protestantes empezaran a acampar afuera de su edificio”.

Debido a esto, la cercanía de Ines debe ser indispensable para Melania. “Es una hermana muy entregada”, contó la fotógrafa Luisa Beccaria, quien ha convivido con las dos hermanas en varias ocasiones. “Me di cuenta que Melania tiene una familia muy unida porque me tocó ver cómo convivían tras el nacimiento de Barron”, aseguró la fotógrafa. “Tras el parto de su hijo, Melania tenía toda la ayuda profesional del mundo, pero ella solamente confiaba en su hermana”.